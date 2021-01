印度一項針對武漢肺炎感染的研究,採集逾萬人血液樣本,調查測試者體內是否具有「SARS-CoV-2」武漢肺炎抗體。結果發現,吸煙人士、素食者及O型血人士的血清抗體陽性率較低,意味這些人較不容易感染武漢肺炎。

印度官方機構科學及工業研究委員會(Council of Scientific and Industrial Research,CSIR)基因與綜合生物研究所(Institute of Genomics and Integrative Biology,IGIB)周一公布報告指,近期在自願前提下,對CSIR旗下在全國近40個研究機構的10,427名工作人員與家人抽血檢驗。

調查要求測試者填寫血型、職業、煙酒習慣、飲食偏好、病史及使用交通方式等資料,研究團隊把這些資料用作評估可能的危險因素。結果顯示,測試者中有1,058人具有抗體,佔逾10%,代表這些人曾感染武漢肺炎。

結果發現,吸煙人士、素食者、使用私人交通工具、職業較少與人接觸的人士,他們的血清抗體陽性率比較低,代表他們較不易感染武漢肺炎。調查還發現,O型血的人受感染的可能性較小,其次是A型血的人;血型是B和AB型的人感染武漢肺炎可能性較高。加拿大之前有研究亦發現,O型血人士的感染機會較低。

該報告還引用了法國兩項研究以及來自意大利、美國紐約和中國的類似研究,均指出吸煙者的感染率較低。這結果跟印度衞生部去年7月的說法剛好相反,當局曾稱吸煙人士可能更易受感染,因為吸煙增加了病毒從手向口傳播的可能性。

中央社/《印度時報》

