（北美通訊）美國已故非裔民權領袖馬丁路德金長子馬丁路德金三世（Martin Luther King III），趁著馬丁路德金全國紀念日（Martin Luther King Jr. Day）在YouTube發佈影片表示，支持上星期才宣佈競選新一屆紐約市市長的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang），倡議向低收入居民發放總額達10億元（美元、下同）補助金，解決市內貧窮問題，他相信父親也會支持。

美國網媒Gothamist報道，馬丁路德金曾於1967年撰文，提出有關基本收入的建議，以解決民眾貧困的問題。馬丁路德金三世指，楊安澤對保障低收入居民基本收入的承諾，正是自己支持他和民主黨人的原因。

楊安澤在競選承諾中提到，如成功當選紐約市長，將會推動緩助低收入居民的政策，向全市最貧窮的民眾，提供2,000至5,000元的補助金。有關建議與楊安澤競逐民主黨總統初選時提出的「全民基本收入」（Universal Basic Income）計劃相似。

楊安澤表示，「我很榮幸得到我的朋友馬丁路德金三世的支持，他長期以來都支持正義和平等。今天是我們紀念馬丁路德金的日子，以及他一生，為美國爭取平等的機會。」他又說，「我深感自豪的是，能夠繼承馬丁路德金對基本收入建議的願景，在這場競選中，他的兒子站在我身邊，我知道我們會讓它現實。」

楊安澤在去年參選民主黨總統初選時，曾提出「全民基本收入」，又稱「自由紅利」（Freedom Dividend），向所有18歲以上的美國公民每月派發1,000元的全民基本收入的競選承諾，成功吸納一批死忠草根支持者。

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