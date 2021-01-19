美國總統就職日於1月20日進行的同時，當天還會有4顆小行星掠過地球，當中最大1顆的直徑幾乎等於自由女神像的高度，預計這些小行星都不會撞上地球，但美國太空總署（NASA）仍會密切監察。

根據NASA的估計，總統交接當天將有4顆小行星跟地球相當接近，其中名為「2021 BL」的小行星最大，直徑達302英呎（約92米），只比位於紐約的自由女神像短3英呎（約90厘米），NASA預測它將以每小時2.9萬英里（約4.6萬公里）的速度，在世界標準時間（UTC）晚上7時47分左右掠過，距地球約60萬英里（約96.5萬公里）。

周三凌晨起

最早掠過地球的小行星是最小的「2021 BL」，其直徑118英呎（約36米），最接近地球時距離約100萬英里（約160萬公里），以每小時2.9萬英里的速度在20日凌晨掠過；緊接是151英呎（約46米）的「2021 BS」，預計在早上8時13分以每小時3萬英里（約4.8萬公里），在距地球約180萬英里（約290萬公里）掠過；中午過後，174英呎（約53米）的「2021 AC6」會以每小時2.5萬英里（約4萬公里），距離地球約360萬英里（約580萬公里）掠過。

雖然這些小行星預計都不會撞向地球，數字上看來也距離地球相當遙遠，但根據NASA標準，任何快速飛行物件只要距離地球為465萬英里（約748萬公里）內，都會被視為有「潛在危險」。

英國《太陽報》

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