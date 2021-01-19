英國下議院周二將表決一項修正案，修正案允許英國法院有權裁定別國是否發生種族滅絕，繼而禁止英國與該國達成貿易協議。法案被視為是英國法院可否定奪中國對維吾爾族進行種族滅絕，超過30名保守黨議員表明支持法案，並就此向英國首相約翰遜施壓。

有份主導這項修正案的保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）表示，對於現今在中國發生的種族滅絕，英國絕不能視而不見，「這是我們在脫歐後首次機會向全球展示英國的立場」。

縱逾30名保守黨議員支持 下議院闖關仍困難

英國《每日郵報》報道，預計將有超過30名保守黨議員支持這項修正案。英國猶太人代表委員會表示，支持賦予英國法院新的角色，決定維吾爾族人在中國遭受種族滅絕。但約翰遜帶領的政府已表示反對修正案，擔心措施會令法院接獲無理的訴訟，可能適得其反。

在約翰遜明言反對下，修正案要通過存在相當難度。即使在野黨全部投贊成票，仍需額外42名保守黨議員「倒戈」，才能讓修正案成功闖關。保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）也坦承是十分困難。

藍韜文：判斷別國種族滅絕屬政治問題

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周日接受英國廣播公司（BBC）訪問，同意英國不應與進行種族滅絕的國家進行自由貿易談判，但認為有關判斷是政治決定，不該把責任推卸予法院。他再次譴責強制勞動及強制絕育的行為，形容是侵犯人權。

首相府新聞秘書斯特拉頓（Allegra Stratton），英國政府一直與所有議員保持聯繫，並為英國在全球捍衛人權感到自豪。她說，《貿易法案》僅適用於已與歐盟簽署的貿易協定，而這些協定都沒有抵觸任何國內標準。

彭博社／英國《每日郵報》

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