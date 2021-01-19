美國眾議院議長佩洛西一部手提電腦在本月6日「佔領國會」事件後不翼而飛之際，法庭文件顯示一名有份闖入國會的賓夕凡亞州女子，涉嫌偷去佩洛西辦公室內一部手提電腦，試圖轉售給俄羅斯情報機構。司法部其後表示，該名女子已經在周一向賓夕凡尼亞州執法部門自首，當場被捕，而當局調查仍會繼續。

根據周日晚公開的誓章，22歲的威廉斯（Riley June Williams）被控非法闖入國會大廈，並指示其他人到佩洛西的辦公室。

哥倫比亞特區署理檢察官舍溫（Michael Sherwin）在衝擊國會事件後曾說，有些物品失竊，可能危害國家安全。

根據提交給哥倫比亞特區地區法庭的誓章，聯邦調查局（FBI）接到一名自稱威廉斯前度的人告密，指威廉斯意圖將電腦寄到俄羅斯一位朋友，那位俄羅斯朋友之後計劃將電腦售予俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）。

告密者說，電腦最後因不明原因賣不出，電腦可能仍在威廉斯手中，或被她毀掉。

根據FBI所說，威廉斯似乎已逃離一個位於賓州首府哈里斯堡（Harrisburg）的地址，與母同住，取消電話號碼和社交賬戶。

「佔領國會」當日，有示威者闖入佩洛西辦公室。兩天後佩洛西助手哈米爾（Drew Hammill）表示，佩洛西辦公室會議室內一台用作滙報的手提電腦，在衝擊事件後不翼而飛，未知是否威廉斯涉嫌偷去的一部。

路透社／美國霍士新聞

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