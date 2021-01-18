根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,543萬，全球死亡人數超過203萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,404萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過39.8萬。印度確診人數超過1,057萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過851萬，死亡人數突破21萬。俄羅斯確診突破350萬宗。英國確診亦已突破336萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

靜岡出現離奇感染變種感毒個案

日本靜岡縣3名男女既無海外旅遊史，也未確認曾與確診病人接觸，卻確診感染英國變種病毒。靜岡縣政府如臨大敵，有意自行發布「感染擴大緊急警報」，呼籲採取更嚴格防疫對策。日本放送協會（NHK）形容，這是日本首度出現既無海外旅遊史，也無法掌握傳染途徑的變種病毒確診病例。另外，沖繩縣武漢肺炎疫情持續擴大，縣政府擬在今天傍晚自行發布「緊急事態宣言」，呼籲餐廳提早到晚間10時打烊、民眾晚間8時後避免外出等，期間到2月7日止。

美國確診超2,400萬

美國約翰斯霍普金斯大學周一發佈的疫情最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過2,400萬宗，累計死亡病例398,307宗。美國是全球累計確診病例數和累計死亡病例數最多的國家。

目前，美國累計確診病例最多的州是加州，為3,005,830宗；其次是德州，為2,127,745宗。佛羅里達州累計確診病例超過157萬宗，紐約州超過125萬宗，伊利諾伊州超過107萬宗。

2020年11月3日以來，美國單日新增確診病例連續保持在10萬宗以上。美國累計確診病例於2021年1月1日超過2,000萬例，增至2400萬例用時僅17天。

馬克龍夫人去年聖誕中招

法國總統馬克龍的夫人布麗吉特（Brigitte Macron）周日晚在法國電視披露曾經確診。她表示在感染病毒後她味覺和嗅覺喪失、疲勞和偏頭痛。馬克龍在一個月前也曾中招，去年底康復。

67歲的布麗吉特坦言，感染病毒使她理解該疾病可能引起的焦慮情緒。布麗吉特還表示希望盡快接種疫苗，在醫生批准後就會接種。

官方透露布麗吉特去年聖誕節假期時進行病毒檢測確診感染，現已康復，周一在巴黎近郊出席公益活動。

巴黎迪士尼樂園押後重開

法國疫情持續嚴峻，巴黎迪士尼樂園周一宣佈將重開日期押後近兩個月，由原定下月13日改為4月2日。

另一地標羅浮宮周一表示，因為疫情已斷斷續續關閉了六個月，去年入場人數由前年960年跌至去年270萬，跌幅72%，損失9,000萬歐元（8.4億港元）。

法國疫情嚴峻，累計逾７萬人死，近300萬人確診，當局加速為優先人群接種疫苗，自周一起正式啟動為不在養老院生活的75歲以上老人進行疫苗接種。衞生部長韋朗（Olivier Veran）周一前往格勒諾布爾的疫苗接種中心視察，強調法國官方疫苗接種方案正在發揮效果。他仍然堅信在本月底能夠完成為100萬法國人進行疫苗接種的目標。衞生部稱，目前法國近48萬人接種疫苗。

美聯社／法新社／新華社

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