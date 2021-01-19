挪威早前有23人接種輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗後死亡，其後增至33人。挪威衛生部門表示，調查13宗死亡個案後，認為死因與接種疫苗無關，多數死者本身已相當年老和虛弱，並且患有重病。BioNTech一度稱當局更改了接種疫苗指引，但當局周一重申並無改變政策。另外，加州多人接種一批Moderna疫苗後嚴重過敏，專家呼籲暫停接種。(詳情見另稿)

挪威目前正為住在安老院的長者注射疫苗，包括患有嚴重病患的人士。根據挪威官方最新統計數字，自當局12月下旬起開始接種疫苗，至今已經有33名75歲或以上長者在注射第一劑疫苗後死亡。

挪威公共衛生研究所（FHI）負責人斯托爾滕貝格 （ Camilla Stoltenberg）周一在記者會表示，當局對其中13宗死亡個案進行調查研究後，指出「這些人都是非常年老、虛弱和患有嚴重病患」，但死因尚未分析。她強調：「至關重要的是，記住挪威醫療機構每日都有45人去世，所以並無反映死亡人數增加或與疫苗有關。」

斯托爾滕貝格又確認不會改變接種疫苗指引。該國要求非常虛弱或絕症患者在接種疫苗前需接受醫療評估，而有些預定接種疫苗的人太虛弱，病情甚至可能因為疫苗的正常副作用而惡化，因此未必值得冒險替他們注射疫苗。

BioNTech曾發聲明稱，挪威當局更改了接種疫苗指引，但隨著當局的澄清，BioNtech亦已撤回聲明。輝瑞未作出回應。

路透社／法新社

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