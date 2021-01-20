根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,596萬，全球死亡人數超過205萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,421萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破40萬。印度確診人數超過1,058萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過857萬，死亡人數超過21萬。俄羅斯確診突破360萬宗。英國確診亦已突破346萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

美國病亡數1個多月增10萬

JHU周二發佈的最新統計數據，，美國累計死亡個案突破40萬宗，達401,128宗，累計確診病例24,210,344宗。

數據顯示，死亡個案最多的是紐約州，為41,350宗，其次是加州，為33,763宗德州累計死亡個案超過3.2萬宗，佛羅里達州超過2.4萬宗；新澤西州和伊利諾州的均超過2萬宗；賓夕法尼亞州、密歇根州、麻省和喬治亞州均超過1.2萬宗。

美國累計死亡個案數字正在快速攀升。數據顯示，去年5月27日超過10萬大關，9月22日超過20萬大關，12月14日超過30萬大關。從10萬宗增加到20萬宗用時不到4個月，從20萬宗增加到30萬宗用時不到3個月，從30萬宗增加到40萬例用時僅1個多月。

英累計死亡破9萬

英國政府周二發佈的數據顯示，該國當天新增死亡個案1,610宗，累計死亡個案超過9萬宗，達91,470宗；新增確診病例33,355宗，累計確診3,466,849例。

數據顯示，英國新增死亡病例數與周日和周一的671宗和599宗相比大幅上升，再創該國疫情暴發以來單日新高。

德延長封城至2月14日

德國總理默克爾與各州州長會談後宣佈，將德國目前實施的封城措施延長至2月14日，並加強防疫措施的實施力度，包括要求今後乘車和購物時必須佩戴醫用口罩而非自製口罩，同時要求僱主今後盡可能為員工在家工作創設條件。

路透社／新華社

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