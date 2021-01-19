美國參議院周二就拜登提名的多位內閣人選召開提名確認聽證會，對華立場成為議員關注焦點，議員向準國務卿布林肯（Antony Blinken）問及香港問題。

參議院外委會就國務卿人選舉行提名確認聽證會，議員關切美中關係及北京對香港、台灣的侵略野心。共和黨籍參議院外委會主席里施（James Risch）開場致詞就向布林肯提及中國挑戰與台灣的重要性。里施表示，中國是美國戰略與全球競爭者，中共經常進行經濟脅迫、軍事侵略、人權侵犯與影響力作戰，他預期拜登政府將尋求兩黨合作，共同面對中共帶來的挑戰，而其中一項挑戰就是台灣。里施指出，北京摧毀香港自治，使台灣未來的問題更加逼切與嚴肅。中國軍事現代化及擴張作為大幅度改變印太區域權力平衡，讓美國軍隊與印太盟友夥伴都處於危險之中。他說：「台灣是重要戰略議題之一，應持續被視為（美國）戰略要務。」

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）則指出，中國顯然想成為全球地緣政治、經濟與軍事領袖，並將威權主義強加在他國身上，這可能對世界各地人民自由造成巨大威脅，問布林肯對台灣與美國對台承諾的想法為何。

布林肯表示，對即將卸任的總統特朗普的強硬對華立場表示支持。布林肯表示，北京無疑是美國最大挑戰，美中關係對抗成份增加，有競爭但也有合作面向。他說：美國應開始從一個有力位置與中國打交道，而非弱勢位置。他說，當美國與盟友合作，而非不當批評他們時；當美國參與、領導國際組織，而非退出讓中國制訂規則時；當人權遭侵犯或香港民主遭踐踏，美國起身維護自身價值時，「這些時刻都能讓美國取得有力位置」。

布林肯表示，希望看到美國收容由香港逃亡過來的人。

在台灣問題上，他說，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如台灣關係法及美中公報。確保台灣有能力自我防衞抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，「拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衞）」。布林肯指出，他也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員，至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。

此外，布林肯說，即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有頒佈一些規定，他的團隊會依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）仔細研究。蓬佩奧本月9日宣佈取消美國長年為美台交往所自設的限制，被視為是雙邊關係近年一大進展。

國家情報總監人選海恩斯（Avril Haines）在參議院聽證會上表示，面對具侵略性與強勢獨斷的中國的威脅，美國應採取「積極進取的立場」。

獲提名為美國歷來首位女財長的耶倫（Janet Yellen）周二出席參議院確認提名聽證會，拜登將運用所有手段對付損害美國經濟的中國貿易濫權行為。

路透社／美聯社／德新社

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