美國總統特朗普即將卸任，他在大選失利後持續特赦不同人士。路透社引述白宮高級官員消息指，特朗普特赦前智囊班農（Steve Bannon）等人，班農被指在興建邊境圍牆的網上眾籌涉嫌詐騙。

報道指特朗普在離開白宮前最後數小時，將會進行最後一次特赦，當中包括班農。他在2018年發起一項名為「We Build the Wall」網上籌款活動，但被指挪用了捐款作私人用途而被捕。

班農在離開白宮後，跟流亡美國的中國富商郭文貴成立GTV Media Group，該傳媒網站獨家公開疑是拜登兒子亨特（Hunter Biden）的性愛及吸毒影片和照片。

早前有指特朗普曾考慮特赦自己，令他離開白宮後可免受刑責，但報道指特朗普將不會特赦自己及其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。

路透社/《蘋果》資料室

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