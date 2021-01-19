美國特朗普政府任期結束前一天，仍不忘出招再令中國難堪：國務卿蓬佩奧周二表示，特朗普政府認定中國對新疆維吾爾族穆斯林的壓制，是犯下種族滅絕和反人類罪。候任總統拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）對決定表示支持，說「我也有同樣判斷」。

美國官員透露，蓬佩奧看過中國對新疆的政策、行為、濫權的詳盡文件紀錄後，確定中國決定至少自2017年3月開始對維族實施壓制手段。一位美國官員表示，決定絕不是輕率，是經過許多程序和分析後作出的。

蓬佩奧在聲明中說，經仔細研究，中國在中共指使控制下，對維吾爾穆斯林及其他族裔、宗教少數群體犯下種族滅絕罪行。他相信種族滅絕仍然持續，「我們正在目擊中國有系統地試圖消滅維吾爾族」。

人權組織指中國將100萬維族人關押在再教育中心「洗腦」。中國否認有100萬人之多，又指再教育中心是職業培訓中心，教導一技之長，免受伊斯蘭激進主義誘惑。

美國國會12月通過法案，要求政府90日內確定，強迫勞動及其他針對維族及其他穆斯林少數族裔的罪行，是否犯了反人類罪或種族滅絕。

民主黨總統候選人拜登的競選團，在競選時曾指中國的措施是種族滅絕，承諾如果拜登上台，會作出更強硬回應。

美國的宣佈雖不自動懲罰，但令他國以後必須三思是否容許企業跟新疆做生意。特朗普政府上周宣佈禁止從中國新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品，理由是該地區的人權侵犯和強迫勞力的廣泛使用。

奧巴馬任內負責戰爭罪事務的無任所大使范沙克（Beth Van Schaack）說，「種族滅絕」定性其實可以產生涉及數以十億美元計的實質影響。她說，有國家或會認真對待「種族滅絕」標籤，並問：「與容忍新疆有如此行為的政權做生意，我們想嗎？」

過去30年，美國國務院至少宣佈過五個地方出現「種族滅絕」，包括1993年波斯尼亞、1994年盧旺達、2004年蘇丹。2016、17年極端組織「伊斯蘭國」（IS）控制的伊拉克地區。

在下任國務卿提名確認聽證會上，共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）詢問準國務卿布林肯，贊不贊將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide）；布林肯迅速表示他贊同。他指出，強迫男人、女人與孩童待在集中營，並試圖「再教育」他們讓他們遵從中共意識形態，都顯示北京正進行種族滅絕。他表示他檢視美方有什麼可動用手段，確保美國沒有進口涉及新疆強迫勞動商品，或是出口可能被中國用作進一步打壓的技術或設備。

英「種族滅絕」法案被否決

英國下議院周二辯論一項後脫歐貿易法案修訂案。修訂案提出讓英國高等法院判決是否犯了種族滅絕罪，從而禁止與罪成國家有貿易協議，被認為是針對中國對新疆維族的侵犯人權行為。結果修訂案以308票贊成對319票闖關失敗。

修訂案如獲通過，英國將成全球首個由國內法庭裁決種族滅絕案的國家。執政保守黨反對修訂案，首相約翰遜認，為人權問題發聲和說出真相，不應阻礙國家之間發展合作關係。外相藍韜文上周指修訂案意願良好，但認為不會有效甚至可能適得其反。

各在野黨及一些倒戈保守黨議員卻支持法案。逾30名保守黨議員表明支持法案，向約翰遜施壓。

路透社／法新社

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