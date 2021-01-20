拜登即將接任美國總統，Twitter亦表示已重置了總統、副總統及白宮的官方賬戶，準備好移交給新的政府團隊，但不包括本身的追隨者，特朗普原有的帖文將會被封存。

Twitter將移交官方賬號

美國總統團隊設有數個官方Twitter賬戶，包括代表美國總統的「@POTUS」、副總統的「@VP」及白宮的「@WhiteHouse」，第一夫人也有名為「@FLOTUS」的官方賬戶，這些賬戶都不是私人擁有。特朗普常用的賬戶「@realDonaldTrump」則是私人擁有，但早前已被永久封鎖。

Twitter指已經將這些官方賬號重置，原本屬於特朗普的帖文已被封存至「@POTUS45」，拜登的總統候選人賬號「@PresElectBiden」將自動連接到「@POTUS」。不過今次跟上一次移交奧巴馬「@POTUS」賬號給特朗普時不同，賬號的追隨者不會自動轉移，而是由零開始，僅會向本身有追隨拜登和賀錦麗的用戶，發出可以追隨全新官方賬號的通知。

然而由於本身「@POTUS」有多達數以千萬計追隨者，而「@PresElectBiden」目前只有90多萬名追隨者，即使全部都同意追蹤新的官方賬號，仍跟原有數字相去甚遠，令拜登團隊感到不滿。

至於Facebook和Instagram，就會將美國總統官方賬戶擁有的1,100萬名追隨者，全部過渡到新賬號。

YouTube延長封殺特朗普

另外，YouTube周二表示將延長封殺特朗普的頻道，原因是仍有可能存在煽動暴力的行為。目前用戶仍可瀏覽該頻道的舊影片，但不可以留言，特朗普亦不能上載新影片。

美聯社/美國CNBC電視台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！