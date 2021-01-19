美國總統特朗普在卸任前夕發表告別演說，說他「前所未有地集合全球勇敢面對中國」。《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普曾與親信討論過，在離任總統後成立名為「愛國者黨」（Patriot Party）的新政黨，但消息人士未有透露更多詳情，白宮亦未有回應。

預先錄影的演說美國東岸時間周二下午4時播出。特朗普強調促中東和平協議等政績，說：「我們激活了我們的同盟，前所未有地集合全球各國勇敢面對中國。」他自稱是多年來唯一沒有發動新戰爭的美國總統，為此感到自豪。

大選後一直沒有認輸的他，在演說中沒有說明交棒給擊敗他的拜登，但算是有所軟化。他說：「本周，我們的新政府會宣誓就職，祈求他們順利保持美國安全繁榮。我現在準備將權力在周三中午交予新政府，我希望你們知道，我們啟動的運動，只是剛剛開始。」

拜登準國務卿認同特朗普強硬對華立場

獲提名為下任美國國務卿的布林肯（Antony Blinken）周二出席參議院提名聽證會時，對特朗普的強硬對華立場表示支持。

布林肯向參議院外交委員會說：「我相信特朗普總統對華採取強硬立場是對的……我雖然不認同他某些處理手法，但認為基本原則是對的。」

獲提名為國家情報總監的海恩斯（Avril Haines），周二則向參院情報委員會表示，美國必須採取「積極強硬」的立場，應對具侵略性而且自信滿滿的中國。她表示會優先增撥資源應對中國威脅。

法新社/美國《華爾街日報》

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