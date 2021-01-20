美國總統就職典禮舉行在即，華盛頓持續高度戒備，聯邦調查局（FBI）指遭受炸彈襲擊的風險仍高。而國民警衞局局長霍坎森（Daniel Hokanson）指，至少有12名國民警衞軍被撤換，懷疑與極右份子有關連。

霍坎森周二表示12名疑與極端右翼主義有關的國民警衞軍成員，已被調離華盛頓，他亦指至少有2名保安官員因為「不適當言論」而要解除維護就職禮安全職務。

霍坎森未有解釋「不適當言論」的實際內容，但強調行動是「出於謹慎考慮」，有部份已撤換人員正被調查。截至周一，華盛頓共有2.1萬名國民警衞軍駐守，霍士新聞指將再有2,750名現役軍人支援。

華盛頓受炸彈襲擊威脅仍高

早前位於華盛頓的共和黨和民主黨全國委員會總部附近被發現有人放置炸彈，雖然炸彈沒有引爆，但疑犯仍然在逃。FBI周二指當地受炸彈襲擊的風險仍然相當高，甚至認為該疑犯可能在就職禮當天再進行類似的襲擊。

署理國防部長米勒（Christopher Miller）發聲明指，目前未有收到任何情報，表明就職典禮存在「內部威脅」，強調國防部會全力維護華盛頓安全。

美國霍士新聞

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