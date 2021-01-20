美國總統換屆在即，參議院周二召開會議，共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發言直斥特朗普煽動暴力衝擊。隨著民主共和兩黨即將在參議院各佔50個議席，麥康奈爾跟民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）接近達成權力分享協議，以確保往後參議院運作順暢。

麥康奈爾未決定支持彈劾與否

參議院對上一次召開會議，正是1月6日國會被示威者佔領，現在再次重開會議。麥康奈爾最後一次以多數黨領袖身份發言，直指暴力事件全因特朗普煽動：「參議院上次召開會議時，是我們剛從試圖阻止國會履行職責的罪犯手中，重新奪回國會大樓。這些暴徒被謊言支配，他們被總統和其他有權勢人士所煽動。」

接下來，參院其中一個要處理的重要事情，就是針對特朗普的彈劾案審訊。雖然麥康奈爾強烈批評特朗普，但他仍未就彈劾作正式表態，他上周曾致信給其他共和黨參議員，表明自己將會先聽取法律觀點，因此現時還未決定是否同意通過。

料跟隨2001年參議院權力分享協議

除了拜登和賀錦麗即將接任總統及副總統，民主共和兩黨在參議院的多數和少數黨角色亦會改變。事關民主黨早前贏下喬治亞州的兩席議席，令雙黨各佔五十席，兼任議長的賀錦麗將手握關鍵一票，民主黨領袖舒默將憑此成為參議院多數黨領袖。

舒默跟麥康奈爾會面，討論日後參議院在議席均分情況下的運作方式。據悉他們將會參考2001年民主共和兩黨的權力分享協議，當時共和黨的小布殊接任總統，適逢兩黨議席各佔一半，共和黨的洛特（Trent Lott）出任多數黨領袖，而副總統切尼手握決勝票。

為了令參議院順利運作，洛特跟民主黨領袖達施勒（Tom Daschle）當時決定共享權力。洛特將作為國會領袖去召開會議，兩黨在各個委員會安置相等數量的參議員，如果議案在委員會投票時票數一樣，將照樣可以交到參議院全體會議討論。而舒默透過發言人指，2001年的權力分享協議是「最公正、最合理、最簡單的方法」去解決現時困局。

由於不少議案在參議院需要三分二的絕對多數票數才可獲得通過，因此兩黨達成權力分配無疑有助拜登日後施政，預料他正式上任後將立即有大量議案急需通過，舒默便提到3大當務之急包括「彈劾、提名及疫情」。

美國霍士新聞/美國《國會山報》

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