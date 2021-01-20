美國總統拜登周三宣誓就職後，隨即到白宮橢圓形辦公室工作，美媒稱他將在首數小時簽署17項行政命令，推翻多項前總統特朗普定下的政策。拜登在當地時間下午率先簽署3項政令，其中一項是下令全美聯邦政府機構、聯邦土地及交通工具強制要求進入的人佩戴口罩，並保持社交距離，為期100天。

拜登的首3項行政命令分別是全國口罩令、檢討聯邦機構種族平等狀況，以及讓美國重返《巴黎協定》。他簽署行政命令時，重申美國如今沒有時間可浪費，「要馬上工作」，並向在場記者形容該批指令可讓他兌現競選承諾，他將在未來數天再簽署多項行政命令，未來還會推動更多立法。隨着民主黨控制國會參眾兩院，預計他不少政策可獲國會順利通過。

拜登的口罩令又稱「100天口罩挑戰」，涵蓋美國所有聯邦政府建築、由聯邦政府擁有的土地，以及民航客機、火車和其他交通工具。雖然聯邦政府無權下令州政府採取甚麼防疫措施，不過拜登在行政命令中，表明鼓勵各州自行實施口罩令。

氣候變化方面，拜登在宣誓後隨即向聯合國發通知，指美國將重返特朗普時期退出的《巴黎協定》，估計最快30天後便可恢復協議。拜登另一份簽署的行政命令涉及種族議題，責成聯邦政府機關審視種族平等狀況，白宮管理及預算辦公室（OMB）亦應調撥更多資源，支援少數族裔。

以下是其他拜登上任後短期內可能改變的內政措施：

武漢肺炎

拜登多次表示上任後首100天將首要處理抗疫，預告採取更進取防疫措施，加強國民對武肺的警覺及推動疫下紓困方案，計劃為此動用1.9萬億美元（約14.7萬億港元）。

具體措施方面，拜登表示將推行全國口罩令，要求公務員等佩戴口罩，並建議撥款200億美元（約1,551億港元）加快疫苗接種進度，目標是在上任100天後，可為國民接種1億劑疫苗。他承認各項措施開支龐大，但稱若無法有效抗疫，代價將更嚴重。

房屋

武肺疫情嚴重打擊美國經濟，不少國民因失業無力負擔住屋。拜登建議在現有武肺紓困措施的基礎上，再增撥300億美元（約2,326億港元）作租金補貼，並延長將於1月底到期的法案，強制業主9月30日前不得迫租戶遷走。拜登也計劃增加購買房屋的可退稅金額上限至1.5萬美元（約11.6萬港元），並撥款100億美元（約775億港元）向低收入人士提供稅務寬減，鼓勵他們建屋及翻新住宅。

對於不同族裔租屋或置業時面對的歧視，例如被調低物業估值或被要求支付較高按揭利息，拜登將恢復2015年的《積極推動公平住屋規例》，讓聯邦政府向指定社群提供補貼，補償他們因在住屋問題被歧視的損失。該規例在特朗普任內一度被廢除。

環保

特朗普多次質疑氣候變化，任內推翻近100項環保政策，並退出《巴黎協定》。拜登表明氣候變化將威脅地球及人類存亡，承諾運用行政權力恢復大部份遭廢除的政策，亦會即時重新加入《巴黎協定》。

拜登提出在2035年時達至完全使用可再生能源，2050年達至美國「零碳排放」的長期目標，日後制訂政策時亦會考慮「環境公義」原則。他計劃翻新數以百萬計建築物，並為工廠更換設備提供補貼，改為更節省能源的設計。

汽車方面，拜登稱將推動聯邦政府改用電動車，也會在全國公路興建50萬個充電站，並會增建鐵路，估計可創造100萬個職位。不過拜登在未來4年斥資2萬億美元（約15.5萬億港元）發展可再生能源的計劃，預計會因開支過大在參議院遇上共和黨反對。

移民

特朗普2016年競逐總統時主打移民議題，他上任後亦在美墨邊境興建圍牆，阻止非法移民湧入，並收緊審查。美國國家政策基金會估計至2021年，特朗普的移民政策已減少49%合法移民。

拜登承諾推翻特朗普部份移民政策，包括為1,100萬名已抵美的無證移民提供獲得公民身份途徑，亦會改變特朗普時期把非法移民家庭分開處理和甄別的政策，包括容許被遣返的成年人重返美國，讓被分開的移民家庭團聚。對於特朗普興建的邊境圍牆，拜登表示已興建的圍牆將保留，已簽訂建造合約的圍牆亦會繼續興建，但不會再建造新圍牆。

難民措施方面，特朗普任內把美國每年接收的難民上限，由前總統奧巴馬任內的最高11萬大幅減至萬多人，是1980年設立難民配額制以來最低。拜登承諾把難民配額上限提升至12.5萬人，會增聘人手審核難民申請。

經濟

美國經濟在武肺疫情下大受打擊，拜登在武肺紓困措施中，計劃在現有600美元（約4,652港元）的派錢基礎上再向全民派發1,400美元（約1.1萬港元），以及增加失業人士補助至每周400美元（約3,101港元）。

拜登同時計劃增加最低工資至時薪15美元（約116港元），並將推翻特朗普政府2017年通過的稅務改革措施，要求年收入逾40萬美元（約310萬港元）的企業及個人支付更多稅款，但承諾不會向年收入少於40萬美元的人士加稅，並會向中低收入家庭提供額外稅務寬免。

醫保

特朗普多次尋求廢除「奧巴馬醫保」不果，隨着拜登上任及民主黨控制國會，奧巴馬醫保預料可獲擴大。拜登承諾將透過稅務寬減，確保所有家庭的醫療開支不多於其收入的8.5%，並會向藥廠尋求降低處方藥物價格，同時把醫保保障範圍擴展至墮胎及避孕等手術，但不支持左翼進步派提倡的全民醫保方案。

槍械

特朗普任內廢除部份奧巴馬時期新增的槍械管制措施，放寬購槍背景審查。拜登提出10項收緊槍械管制的建議，要求禁制突擊步槍及大型彈匣、收緊購槍背景審查等，並會推出回購計劃，向公眾購回槍械。

《今日美國》/美國有線新聞網絡/美國全國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！