美國前總統特朗普任期正式結束，但他的特殊待遇並未即時消失，特工處仍會為其提供人身保護。美國《華盛頓郵報》引述消息指，特朗普在卸任前更指示特工處，在未來6個月保護13名特朗普家族成員，包括長女伊萬卡、長子唐納德及次子埃里克等。特朗普發言人及特工處均拒絕回應消息。

按照聯邦法例，特朗普卸任後，特工處原定只會保護他本人、梅拉尼婭，以及兩人誕下的14歲兒子巴倫，其中特朗普夫婦可終身獲保護，巴倫的保護令則會維持至他16歲。

美國總統有權指揮特工處人員，據報特朗普是在卸任前，才要求大幅加強保安，過往的前總統克林頓和喬治布殊也曾在離任前，要求特工處加強保護他們當年正讀中學的女兒。

特朗普的成年子女被納入保護名單後，可24小時全天候獲特工保護，《華盛頓郵報》形容這規格在成年子女中並不常見，估計需花費數以百萬美元計公帑，亦可能使特工處面臨更大壓力。

美國《華盛頓郵報》

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