（北美通訊）新任美國總統拜登正式入主白宮，但副總統的官邸，一直卻甚少受到關注。《紐約時報》報道，美國史上首位女性副總統賀錦麗，將與首位「第二先生」任德龍（Doug Emhoff）入住歷史達128年、位於華盛頓哥倫比亞特區的天文台環路一號（Number One Observatory Circle）的副總統官邸。

天文台環路一號距離白宮僅3.2公里，為前海軍天文台，鄰近多個大使館，日常不對外開放。副總統官邸是一棟英國巴洛克時期安妮女王風格（Queen Anne-style）建築物，總面積達9,000平方尺，屋內有圖書館、地庫廚房及多間睡房，於1893年由華盛頓建築師迪斯（Leon E. Dessez）所設計。在上世紀20年代至70年代，該住宅一直是海軍首長及其家人住所，1974年正式改為副總統官邸。

天文台環路一號成為副總統官邸前，美國歷任副總統均於自己家中或酒店內辦公，在1921年至1923年期間擔任副總統的庫利治（Calvin Coolidge），便一直於酒店內工作。他後來在自傳中提及，有必要為副總統提供統一穩定的住所。國家安全及網絡安全專家單耶（Charles Denyer）表示，如果副總統沒有無統一居所，難以為負責副總統安全的團隊設立一致的保安機制。

在1966年3月，公共房屋委員會（House Public Works Committee）通過撥款，為副總統在海軍天文台改建造價達75萬元（美元、下同）的官邸，但因為經濟原因，時任總統約翰遜（Lyndon Johnson）暫停了改建計劃，他的副手韓福瑞（Hubert Humphrey）只好繼續留家工作。直至1974年，天文台環路一號才正式被命名為「副總統暫時住宅」（the official temporary residence），「暫時」的稱號亦保留至今。

直至1977年，卡特（Jimmy Carter）年代的副手蒙代爾（Walter Mondale），成為首位入主該處官邸的副總統。隨後，歷任美國副總統均為官邸帶入個人風格，於列根（Ronald Regan）年代任職副總統、來自德州的老布殊（George Bush）於官邸內修建了一個「馬蹄坑」（Horseshoe Pit）及約400米長的小型跑道，其繼任者奎爾（Dan Quayle）則修建了一個游泳池，這個決定受到後來亦入主該處官邸的拜登讚許。

剛卸任副總統的彭斯（Mike Pence），則經常於屋內舉行私人晚宴，歡迎企業領袖及政治捐贈者。外界關注作為首位少數族裔兼女性副總統賀錦麗，將會為官邸帶來哪些改變。而依照慣例，其丈夫任德龍將負責日常接待工作，這個角色通常由女性擔任，這個轉變也惹來關注。

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