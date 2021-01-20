（北美通訊）被視為「專業版facebook」的領英（LinkedIn），向來是尋找職場新機遇的熱門網上平台。近期有騙徒利用求職者急於找工作的心態，冒各大企業之名刊登虛假的職位，向求職者索取個人資料，當中有人更被要求提交銀行戶口號碼等。

去年12月，攝影師Luuigi Benvisto在領英收到信息，寄件人聲稱自己是物流公司DB Schenker的職員，向他表示，「我們認為你影片剪接很有經驗，很樂意邀請你來應徵我們的工作。」

對方其後以將一份有關職位資料的文件發送給Luuigi Benvisto，又求他在一個網站上登記「有效的銀行賬戶」，供公司處理發薪安排。同時，有另一個自稱是法國大型連鎖運動用品店迪卡儂（Decathlon）的招聘人員，向他傳送一份內容與DB Schenker公司要求一樣的文件，促請他登記 「有效的銀行賬戶」。

Luuigi Benvisto向美國網媒Motherboard表示，「這是一個精心策劃的騙局，我在領英上聯繫了那些公司的人力資源部，再三確認了，他們證實，並沒有主動向他提供工作。」

領英發言人表示，提供虛假公司資料或刊登虛假的招聘廣告，皆屬違反公司服務條款，領英會繼續利用多種自動化技術，加上職員審查和成員報告，迅速刪除虛假職位和虛假公司。發言人促請網站使用者，若在領英平台發現可疑的公司或職位，可以聯絡他們，領英會迅速跟進調查。

在上周，印度著名電視記者Nidhi Razdan透露，有人冒充哈佛大學的代表，給她一份新聞副教授的工作。幾個月後，她聯繫了哈佛大學，才發現這份工作根本不存在。

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