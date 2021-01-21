美國總統拜登周三正式入主白宮，身為主角自然成為所有人的焦點，但想不到卻被一個8個月大的嬰兒搶走風頭。這個嬰兒正是拜登的最年幼的孫兒，當拜登抱着孫兒在白宮觀看就職典禮演唱會時，萌爆孫兒頓然成為大家目光所在。

拜登在林肯紀念堂發表講話後，便與家人返回白宮橢圓辦公室觀看就職典禮演唱會。拜登與妻子站在電視前觀看節目，他更手抱著8個月大孫子博（Beau）一同觀看。當電視畫面播出Demi Lovato高歌《 Lovely Day》一曲時，拜登抱着愛孫聞歌起舞，博更一時揮手指着電視熒幕、一時又咬手，可愛表情頓時成為大家的焦點。

博是拜登50歲兒子亨特與32歲南非妻子科恩（Melissa Cohen）的愛情結晶，去年3月出生，而為了紀念亨特2015年死於腦癌的哥哥，更以哥哥的名字博（Beau）為兒子命名。拜登周三在國會宣誓就職時，亨特夫婦亦抱着兒子一同出席這個重要時刻。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！