美國總統拜登繼上任首天便簽署17項行政命令或備忘錄後，周四將會再簽署10項對抗武漢肺炎疫情行政命令，包括運用賑災基金協助重新開放學校及要求民眾在飛機及巴士上戴口罩。

拜登在周三的就職演說中已提到「我們正進入疫情最困難及最致命時刻，必須撇開政治因素，全國上下齊心面對疫情」，路透社引述官員指，他周四將簽署的其中一項行政命令，就是規定民眾在機場及指定交通工具包括火車、飛機及長途巴士上必須佩戴口罩。拜登更準備簽署行政命令成立一個抗疫委員會，以加快病毒檢測、處理供應不足、為國際旅客制訂建議及因疫情受到嚴重打擊的少數族裔社區安排資源。

他又計劃命令聯邦緊急事務署（Federal Emergency Management Agency， FEMA）利用賑災基金為各州及原住民部落支付動用國民警衞軍及應急物資抗疫的費用，再利用基金資助重開學校。賑災基金一般用於颶風、洪水或其他自然災害後的支出，特朗普今年3月宣佈國家進入緊急狀態後，醫院在內的機構便可以申請基金資助。

武漢肺炎抗疫統籌辛茨（Jeff Zients）向記者表示：「這是國家緊急狀態，我們需要相應地處理。」

拜登亦計劃與州和地方政府合作，在會議中心、球場和體育館增設接種疫苗中心，還會安排數千名來自聯邦機構、軍事醫務人員和藥房連鎖店的臨床人員增加疫苗接種。

美國目前是全球確診個案最多國家，錄得逾2400萬宗病例，死亡人數更逾40萬。美國本來目標在2020年底前，為2,000萬名美國人接種，但計劃遠遠落後，新政府有可能援引《國防生產法》，在盤點必需品後迅速分發疫苗，抗疫特別工作小組的供應協調專員曼寧（Tim Manning）表示，他們目前已確定12種出現時供應短缺的抗疫必需物資。

路透社

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