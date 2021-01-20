美國總統拜登周三宣誓就職典禮當天，數名出席的女性副總統賀錦麗，以及兩名前第一夫人米歇爾和希拉莉，無獨有偶均穿上紫色或紫紅色裝束。美國霍士新聞分析指，紫色可能象徵跨黨派合作與團結，時尚雜誌《Cosmopolitan》則指出，1972年首名參選總統的非裔女性奇斯霍爾姆（Shirley Chisholm）在競選過程中經常穿紫色衣服，故紫色對首名具非裔血統的女性副總統賀錦麗而言別具意義。

周三賀錦麗、希拉莉、米歇爾的衣着均以紫色為主調，其中賀錦麗身穿全套紫色西裝；希拉莉在深色羊毛外套下，穿着紫色西裝和紫色頸巾；米歇爾則穿上紫紅色套裝。各人巧合的衣着引來網民熱議。

希拉莉2016年落選感言同穿紫色

霍士新聞台指出，紫色源於藍色與紅色的結合，兩者正是民主黨及共和黨的代表顏色，或是象徵兩黨合作。另外，紫色也是20世紀初期爭取女性投票權的「全國婦女黨」之代表顏色。希拉莉在2016年大選後發表敗選感言時，也是穿上帶紫色衣領的西裝。

另一方面，奇斯霍爾姆過往從政時經常穿着紫色衣服，外界猜測賀錦麗可能是藉紫色向她致敬，賀錦麗2019年角逐民主黨總統提名時，亦多次刻意穿上紫色衣服，她曾表明奇斯霍爾姆是啟發她從政的人。至於另一名現身拜登就職典禮的前第一夫人、前總統喬治布殊的妻子勞拉，則穿着一身藍色西裝亮相。

美國霍士新聞/美國《紐約郵報》/英國《每日郵報》

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