美國前總統特朗普的任期周三結束，他在現任總統拜登宣誓就職前，已跟夫人梅拉尼婭提前返回佛羅里達州海湖莊園。雖然特朗普抵埗時快將離任，不過佛州仍有不少支持者迎接他，部分人鼓勵他2024年再次參選，揚言「我們愛你」。特朗普出發前在安德魯斯空軍基地出席歡送儀式，同場的長女伊萬卡（Ivanka Trump）更表現感觸，看似在強忍淚水。

特朗普和梅拉尼婭周三最後一次乘搭「海軍陸戰隊一號」專機，於當地上午8時12分從白宮前往安德魯斯空軍基地，出席告別儀式，伊萬卡、特朗普長子唐納德、次子埃里克等家人也有出席。特朗普形容擔任美國總統是其畢生榮幸，並預告以某種形式回歸，其後轉乘空軍一號專機前往佛州。

特朗普夫婦上午約11時抵達佛羅里達州，機場約有20名支持者守候，特朗普向他們揮手，但沒發表任何說話。特朗普夫婦其後前往海湖莊園，途中最少數百人在路旁迎接，部分人高唱歌曲《YMCA》，並呼喊「美國、美國」口號。不過也有拜登的支持者趁機揶揄特朗普，舉牌指「你被解僱了」（You’re fired），也有人趁特朗普車隊經過時向他高呼「叛國賊」。

支持者仍堅稱大選舞弊

特朗普支持者史密斯（Don Smith）稱，很不願意看見特朗普離任，希望對他作最後致敬，「我想對他說再見」。他預告特朗普2024年會捲土重來，形容「拜登不是我心目中的總統當選人」。另一名特朗普支持者安德森（Randy Anderson）表示，希望讓特朗普看見支持者的愛，他批評大選舞弊嚴重，認為拜登「不會在位很久」。

英國《每日郵報》/美國《紐約時報》

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