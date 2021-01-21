美軍方直升機在拜登就職當日墜毀3死

周三美國新任總統拜登正式上任，同日紐約西部有三名國民保衞軍成員在接受直升機飛行訓練時，不幸墜機死亡。

肇事的飛機型號是UH-60黑鷹救護直升機，於羅徹斯特國際機場（Rochester International Airport）起飛，在紐約門登（Mendon）於當地時間大約晚上6時半一處田野墜毀。

當局已展開調查，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）將會參與。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）表示，州大樓會下半旗致哀。

菲律賓、塞浦路斯地震

歐洲地中海地震中心（EMSC）周四表示，在菲律賓近海探測到7.2級地震，後來將強度下調至7.1級，震源深度114公里。太平洋海嘯預警中心指沒有海嘯威脅。

路透社引述目擊者指，塞浦路斯周四發生地震，估計強度5.3級，未有損毀報告，位於首都尼科西亞（Nicosia）高樓的住戶也有震感，部份人要疏散。

日本法院維持禁止雙重國籍

日本有人入稟挑戰只容許單一國籍的法例違憲，法庭周四宣判，將維持法例禁止民國持有雙重國籍。

當地現行法律規定，日本公民如要取得其他國家的護照，便要放棄日本公民身份，不過2018年有8名原告人循司法途徑挑戰法例違憲。他們當中有6人是已獲得瑞士或列支敦士登（Liechtenstein）國籍的男士，另外兩名是有意申請外國國籍，但不希望放棄日本護照的男士。

報道引述原告人之一野川仁志（Hitoshi Nogawa，音譯）指放棄國籍是「痛苦的經歷」，「我申請成為瑞士公民，是因為我有工作需要，但情感上我與日本有連繫，而這是我身份的基礎。

他們入稟的理由是，認為法例違反憲法所保障的追求快樂的權利，以及對平等的保障。但東京區域法院駁回訴訟及原告人的賠償申請，判斷法例合憲，政府認為批准多重國籍對國家利益沒有好處。

報道指個別案件會得到日本當局較寬容處理，曾經有兩個國籍的網球女將大坂直美，早前引起公眾關注此案。大坂直美的母親是日本人、父親是海地人，她在日本出生，但在美國長大。她原本擁有日本、美國雙重國籍，法例要求她必須在22歲時選擇單一國籍。2019年她為了挑戰東京奧運，宣佈決定放棄美國國籍，代表日本出賽。

印度為火龍果改名要擺脫中國感

印度古吉拉特邦政府公佈，要將火龍果改名為「蓮花果」，因為當中的「龍」字令人想起中國，「引發不適」 。

印度《每日新聞和分析報》指，當地最高部長魯帕尼在周二宣佈邦政府決定將火龍果正式重命名為「卡瑪拉姆」（Kamalam），這個單詞在梵文解作「蓮花」。魯帕尼解釋指，火龍果外形長得「與蓮花相似」，政府已經為「蓮花果」申請註冊。他指出「『火龍果』這個叫法與中國存在關聯，人們總會想起中國，這不合適，所以我們改了它」。

然而印度人民黨的黨徽就是一朵蓮花，且古吉拉特邦的人民黨黨派辦公總部也叫作「卡瑪拉姆」，但魯帕尼否認改名有政治意圖。

《印度時報》指，將火龍果改名背後也有民意基礎，因該邦有不少種植火龍果的農民喜歡將此生果稱為「卡瑪拉姆」，一些商戶也已更改商品名稱。此前，古吉拉特邦林業部門還曾專門向印度農業研究理事會提交過「改名申請」。

但網民則發揮創意諷刺當局決定，將有「龍」字的東西改成「蓮花」，比如《龍珠Z》被改成「蓮珠Z」，《臥虎藏龍》成了「臥虎藏蓮」，《龍紋身的女孩》成了「蓮文身的女孩」。反對黨有人批評人民黨的政治宣傳連水果都不放過，另外亦有人臆測，古吉拉特邦此舉與中印邊境衝突有關。

國際奧委會否認東奧延期

國際奧委會（IOC）主席巴赫周四(21日)接受日本共同社採訪，他指受疫情影響而延期一年的東京奧運「沒有替代方案」，否認取消或再延期舉行的可能性。

日本東京體育報早前引述匿名東京奧運組織委員會幹部指，政府已有「B計畫」等備案。後備方案尚未有詳細規劃，但國際奧委會（IOC）與組委會多名重要人士希望將奧運延期到2024年舉行，原定2024年舉行的法國巴黎奧運延到2028年、原定2028年的美國洛杉磯奧運延到2032年，即是連續三屆奧運往後順延。

法新社／美聯社／環球時報／台灣《蘋果日報》／共同社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！