（北美通訊）美國新任總統拜登及副總統賀錦麗早上宣誓就職，約2.5萬名國民警衛軍於華盛頓特區戒備，以防就職典禮上再現類似月初「佔領國會」的衝突，但至今未見任何示威者或民兵組織；網路上也不少極右組織均呼籲支持者，切勿於當日採取行動。

美國聯邦調查局（FBI）上周發出警告指，有拒絕承認拜登贏得大選的民眾，將於就職典禮當日，在全美50個州議會大樓外暴力示威。

位於華盛頓市中心的國家廣場（National Mall），自上周五起已暫停對外開放，國會大樓外亦部署鐵絲網及鐵馬圍欄等，阻止公眾進入。美國國家公園管理局（National Park Service）在賓夕凡尼亞大道（Pennsylvania Avenue） 兩旁劃出區域，准許每個區域內、不多於100人集會及示威。

曾參與四屆就職典禮保安工作的華盛頓居民迪森（Donnell Dickson）表示，「我在華盛頓住了一輩子，從未見過如此大陣仗，上次出現這種警戒級別的情況，恐怕要追溯到父輩時期。」

美國司法部早前對參與「佔領國會」行動的示威者提出檢控，加上社交媒體陸續關閉涉嫌煽動暴力的極右組織專頁，已阻嚇曾計劃於就職典禮日採取行動的示威者。極右派政治評論員方特斯（Nicholas Fuentes）周二貼文指，呼籲支持者「切勿於就職典禮日走近國會大樓，他們正希望以此為藉口，將我們拘捕。留在家中！」

只有約1,000人參與了拜登的就職典禮，包括前總統克林頓、喬治布殊、奧巴馬及參眾兩會議員。各級政府官員均呼籲，民眾留在家中觀看典禮。支持「黑人命可貴」運動的示威者則在示威區聚集，表示「這不是為了要激怒特朗普支持者，而是讓他們見到我們的的存在。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！