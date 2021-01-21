美國總統正式換屆，不過前總統特朗普一直拒絕承認新總統拜登合理勝出大選，在此屆大選中，有7500萬人投票支持他，不少支持者亦力撐他指控對手舞弊的論述，法新社訪問一批「特粉」的想法，包括了解他們認為特朗普離開白宮後，下一步的動向，以及他們對於新任民主黨執政政府的看法。儘管特朗普離開白宮，但他們相信特朗普主義仍在，期望有朝一日他會以籌組新政黨的方式復出政壇，終結兩黨主導局面。

相信拜登舞弊 認為「侵粉」衝擊國會是一場局

來自北卡羅萊納州希科里（Hickory）的馬克森（Gia Maxson）是一名瑜珈導師兼虔誠的天主教徒，她表示︰「當年特朗普宣誓就職，我很高興……我去過兩次特朗普的造勢大會，很美妙、令人振奮、很正面的體驗。」她拒絕相信兩周前特朗普支持者衝擊國會是真實的，雖然有無數的鏡頭拍到事件經過，但她認為︰「那些全部是演戲，令他們可以令對方收手。他們由一開始已用所有的能量、嘗試所有方法想除去他（特朗普），他們最後找到個方法『暗殺』他……我很害怕、憤怒，完全被嚇呆，這種事竟可發生在美國。」

過去馬克森會觀看總統就職典禮，但今年她決定不看，「我相信這是完全不合法，我相信他們舞弊，拜登無可能取得8000萬票」，她與特朗普口徑一致認為有選舉舞弊，特朗普早前指大選中有違規選票，曾訴諸法律但沒有勝訴。

馬克森認為特朗普不會就此消失，「我希望會成立一個新政黨—『愛國者黨』，這會是最好的結果，終結目前的兩黨主導的制度」。

「彈劾總統『不合憲』」

住在賓夕凡尼亞州布拉德福德（Bradford）的一名共和黨代表麥克林科（ Doug McLinko）表示，擔心民主黨會廢除選舉人團制度，屆時「美國鄉村便無法發聲，只剩下主要的城巿地區」，他又指「這國家從來沒有如此分裂過」，並引述部份左翼人士指「特粉」是「新納粹主義者」，這點令他感不滿，「你叫別人做納粹主義者 — 我不認為有其他詞彙比這個更差勁……這就是他們所做的事，而然後他們就說要治癒這國家」。

特朗普在位期間，曾被兩次彈劾，最近一次是國會衝擊事件後，眾議院通過「煽動叛亂」的彈劾決議案。麥克林科認為「 此彈劾是完全『不合憲』，他們似乎已忘記有7500萬人投票給他」，又認為「特粉」將會繼續存在，「這種民族民粹主義不只是關乎特朗普，是不會消失的」。

不信任拜登

來自佛羅里達州克利爾沃特（Clearwater）的麥格特裡克（Sharon McGettrick ）是一名醫療保險員，她表示︰「我覺得拜登會推翻全部特朗普所做的事……我希望可以維持現時的移民政策，保留那道圍牆，但他們說將不會這樣做。」她又擔心未來將「失去現有的選擇」，包括失去言論及擁有槍械的自由。

麥格特裡克相信，武漢肺炎是由中國「策劃」，目的是打擊美國經濟，「現時已再沒有中產，你要不是有錢人就是窮人，我一年賺到3.1萬美元（約24萬港元），以統計數字而言我是貧窮人口」。最後她補充指︰「或者我不應該這麼冒昧，覺得他一定不會為我們國家做實事，但我對他的信任，不如當年信任特朗普。」

特朗普「不會離開」 可能由長子接棒

來自北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte ）地區、經營小生意的赫恩（Tim Hearn）認為華盛頓的政客「所營造的國會環境下，那是一份工、一種生活模式多於一個服務國家的位置」，他覺得「特朗普為美國帶回就業機會，那些機會在前任政府執政時都被送到去海外，無論那是共和黨還是民主黨，此已非只是紅藍對立，而是美國與全球化主義者的對立」。

另外，他又認為拜登政府上任後，能源價格會上升，令他的小生意很難做，「如果他想提高最低工資，也會打擊我們」。他認為拜登政府會「盡他們所能」，「消除『特朗普主義』」（Trumpism），但是他補充指︰「這不會消失。人們彼此之間會有活動……如果特朗普不再參選，我覺得有機會是他兒子唐納德參選，我覺得他是唯一可以接棒去延續的人。」

法新社

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