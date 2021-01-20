美國總統拜登周三宣誓就職，他和副總統賀錦麗亦分別接管正副總統官方社交平台賬戶。兩人在當地時間周三中午後，隨即於官方賬戶發文，其中拜登表示不能浪費時間，已動身到白宮橢圓辦公室工作，賀錦麗則簡單留言指「已準備好服務」（Ready to serve）。

Twitter為白宮、美國總統、副總統及第一夫人分別設立官方賬戶，其中美國總統的「@POTUS」賬戶本來由前總統特朗普使用，但Twitter已因應特朗普卸任，把他原有的官方賬戶封存並改為「@POTUS45」，拜登現時使用的「@POTUS」賬戶則是新開設，追隨者需由零重新開始累積。

截至香港時間周四上午4時，拜登的「@POTUS」賬戶約有300萬人追隨，只相當於特朗普原有官方賬戶的約一成。拜登在就職典禮後不久，於中午12時36分透過官方賬戶發文，稱需應對國家的危機，沒有時間可浪費，「因此我今天已前往橢圓辦公室工作，以大膽行動為美國家庭提供即時紓困」。拜登也會保留他原有的私人賬戶。

拜登官方賬戶其後上載長52秒的影片，形容現時是療傷、重建、團結、信任的時候，畫面出現不同年齡、族裔和性別的美國人，大部分人都戴上口罩，片末字幕稱「現在是時候向前走」。賀錦麗則在官方賬戶上載宣誓就職的影片，形容對於成為美國副總統感光榮。

白宮聯署頁面消失

至於白宮官方Twitter賬戶及網站亦已更新，其中白宮Twitter賬戶上載一段短片，形容「今天開始工作了」，片段指出數以百萬計美國人在疫情中受苦，失去工作、與家人分離，承諾致力控制武肺疫情，亦會對抗種族不公、重建中產。

白宮網站則更新為「拜登政府」，並在首頁換上拜登和賀錦麗的照片，但網站中讓網民聯署表達訴求的頁面則消失。

美國《華盛頓郵報》/Twitter

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