美國總統拜登和副總統賀錦麗周三宣誓就職，盟友紛紛祝賀，敵人亦為前總統特朗普離任鬆一口氣。

特朗普任內奉行「美國優先」政策和單邊主義，先後退出多個國際協定和組織，與一些傳統盟友的關係僅屬一般。多國期望拜登上場後一切重新開始。

英國首相約翰遜、加拿大總理杜魯多率先恭賀拜登和賀錦麗，期望與拜登在氣候變化以至武漢肺炎疫情等共同關注的議題上合作。

與特朗普關係密切的以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）則在祝賀外強調，他與拜登有數十年的深厚關係，期望合作進一步強化美以聯盟，持續擴大以色列和阿拉伯世界間的和平，並合力對抗共同挑戰，首先就是伊朗的威脅。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，很期待白宮有位能與歐洲合作的朋友，共抗氣候變化和武肺疫情，重建多邊主義。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在Twitter祝賀拜登和賀錦麗，說是時候將堅定信念和常識帶回來，並且重振歐盟和美國關係。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）對拜登接替特朗普感到鬆一口大氣，形容是民主好日子，期望美國重新成為德國不可或缺的夥伴。

與特朗普政府關係惡劣的伊朗，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）歡迎「專橫」的特朗普離任，希望拜登政府「回歸法律與承諾，用未來四年擦掉過去四年的污點」。伊朗外交部發言人在twitter呼籲美國不要光說不做，「世界知道解鈴還須繫鈴人，美國必須通過實踐而非空談來自我修復。」

俄羅斯外交部呼籲拜登政府採取「更有建設性」的方式，與俄談判《新削減戰略武器條約》（New START）。俄方表示已準備好在權利平等及顧及相互利益的原則下對話。

世界衞生組織周三恭喜拜登，祝願他上任後世界更健康、公平、安全、可持續。特朗普政府去年宣佈美國退出世界衞生組織，拜登則表明上任後會讓美國重新入會。

特朗普任內還退出應對氣候轉變的《巴黎協定》。法國總統馬克龍「歡迎美國重回《協定》。

拜登是繼甘迺迪之後，美國200多年歷史中第二位天主教徒總統。教宗方濟各祈求上帝引領拜登為美國以至國際帶來和解或保持和好。他希望拜登努力締造一個有真正公義、自由，並且尊重每人權利和尊嚴的社會。

法新社／路透社

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