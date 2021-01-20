（北美通訊）拜登正式上任美國第46任總統，他的其中一個競選承諾，是取消海外居民以工作簽證前往美國工作的障礙。《華爾街日報》報道，不少美國科技公司期待新政府擴大合資格的技術外勞數量，以解決長期的勞動力短缺問題。

前美國總統特朗普在任期間，對非移民工作簽證（下稱H-1B）採取強硬手段。他稱，僱主利用簽證僱用人工較低的海外勞工，削弱美國求職者競爭力。美國移民局數據顯示，當局每年簽發的H-1B簽證上限為6.5萬份，另外為科學﹑工程和科技等領域的高學歷申請人，預留兩萬份簽證。不過，2019年美國僱主共提交超過20萬份H-1B簽證申請，較2018年的19萬份有所增加。

數據亦顯示，移民局在2019年拒絕了15.1％的H-1B申請，2016年則只有為6.1％。白宮去年4月以疫情及保就業為由，停止發出新的工作簽證和綠卡，有關禁止上月被延長至3月底。

同時，美國國土安全部和勞工部在去年10月大幅收緊批出H-1B簽證的條件，包括提高申請者薪金要求，規定學歷與工種一致等，引起大批科技公司提出反對，甚至訴訟。拜登在上台前已經承諾，將會移除這些障礙，增加工作簽證名額，以及取消以國家分類的簽證上限。

不少科技公司期待拜登上台後放寬H-1B申請限制，科技貿易研究組織CompTIA研究部副總裁赫伯特（Tim Herbert）表示，大多數科技公司抱著開放勞動力市場的想法，不論是透過招募海外移民，或把職位外判，目標是從世界上任何地方尋找人才。

科技行業投資公司Lightspeed Venture Partners合夥人詹莫哈默德（Arif Janmohamed）認為，美國的移民政策受到限制，只會讓技術外勞流向其他國家的競爭對手，最終損害美國經濟。每年，美國科技行業的新增職位，遠比合資格的美國勞工多，即使在疫情及經濟衰退下，行業的失業率仍保持於低個位數。

CompTIA數據顯示，上月美國僱主增加了39萬個科技人員職位，行業失業率維持在3％，與去年同期持平。相比之下，美國勞工部上週公佈，美國12月整體失業率為6.7％，反映市場上對於高科技勞工仍然有需求。

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