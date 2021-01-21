特朗普卸任美國總統，不少網民將焦點放在前第一夫人梅拉尼婭上，事關她表現從容高興，不時笑得燦爛。有身體語言專家分析，梅拉尼婭反而是在隱藏情緒。

特朗普和梅拉尼婭當地時間周三早上離開白宮並出席歡送儀式，雖然前者看來很輕鬆，但網民認為梅拉尼婭卻「異常地」高興，認為過去4年來未曾見過她笑得如此燦爛，形容是找回「真正的快樂」。

曾經流傳過梅拉尼婭從來不想成為第一夫人的說法，電影導演阿帕托（Judd Apatow）在Twitter上表示：「我必須說梅拉尼婭今天看起來很開心，她從來不想要這些東西」。南卡羅來納州參議員泰德（Deon Tedder）也說：「我從未見過梅拉尼婭笑得如此燦爛，她看起來真的為離開白宮感到高興。」

梅拉尼婭隱藏情感

身體語言專家詹姆斯（Judi James）分析指，梅拉尼婭穿上全黑的套裝，外表看來像出席葬禮，戴上一副很大的太陽眼鏡亦可以很好地隱藏情緒。她又指梅拉尼婭不時流露笑容，但都只是霎眼間就收起，反映她不太想特別顯露甚麼情感。

有說法指梅拉尼婭與特朗普關係緊張，甚至考慮在離開白宮後離婚，但詹姆斯認為兩人的肢體語言表現未能證實以上傳聞。特朗普步向會場時緊緊拖住梅拉尼婭的手，後者「沒有任何反抗」，當她走到特朗普面前時，又會撫摸她的背部和腰部。詹姆斯還形容特朗普「看起來和聽起來都像潦倒的人」，所以他在演講中注視着梅拉尼婭。

伊萬卡表現最不尋常

詹姆斯認為在特朗普家庭中，表現最不尋常是長女伊萬卡。她指伊萬卡看上去一直很尷尬，經常凝視丈夫庫什納（Jared Kushner）的臉，緊緊抓住他的手臂，甚至在特朗普演講時時與丈夫聊天，當大家拍掌時也沒有要加入的意願。

英國《鏡報》/《都市報》/雜誌《Glamour》

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