根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,659萬，全球死亡人數超過206萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,435萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破40萬。印度確診人數超過1,059萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過863萬，死亡人數超過21.2萬。俄羅斯確診突破360萬宗。英國確診亦已突破346萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

JHU統計，截至美國時間周三晚，美國405,400人病亡，超越二次世界大戰美軍陣亡人數405,399。

南非變種毒種曾增再感染風險

初步研究發現，南非變種武漢肺炎病毒株存在相當大的再感染風險，疫苗能否有效防禦亦惹關注。

在南非和巴西出現的「501Y.V2」病毒中，一個叫「E484K」的棘突蛋白突變令專家擔憂，因為南非研究人員利用康復武肺病人的血清做測試，發現「501Y.V2」對感染武肺病毒後身體產生的中和抗體有抗性，意味康復者一旦遇上類似「501Y.V2」的病毒株，就算有抗體也可能有再感染風險。

美國西雅圖弗雷德哈金森研究中心進化遺傳學家貝德福德（Trevor Bedford）在Twitter貼文指出，「501Y.V2」未來數月會進一步傳播，如果研究結果得到證實，有必要在今秋之前改變用於研發疫苗的病毒株。

英國單日死亡個案再創新高

英國政府20日發佈的數據顯示，該國當天新增死亡個案1,820宗，創下該國疫情暴發以來單日新增死亡病例數最高紀錄，累計死亡93,290宗；新增確診病例38,905宗，累計確診3,505,754例。

英國衞生部門目前只將「新冠病毒檢測呈陽性後28天內死亡」的病例認定為新冠死亡病例。

截至周二，英國已有4,609,740人接種第一劑新冠疫苗，但第二劑疫苗僅有460,625人接種。

英國廣播公司周三引述首相約翰遜的話說，未來數周英國疫情形勢仍然嚴峻。隨著疫苗接種加速展開，預計春季情況會有所改善。

智利批准使用科興疫苗

智利周三批准緊急使用中國科興研發的CoronaVac武漢肺炎疫苗。目前疫苗已在巴西、中國、印尼、土耳其使用。

當地監管部門表示，測試結果顯示疫苗安全，加上有效比率達78%。

路透社／新華社

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