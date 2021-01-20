（北美通訊）為控制武漢肺炎疫情，加上變種病毒在各州出現，美國疾病控制及預防中心（CDC）官員宣佈，由1月26日起，所有前往美國的國際旅客，登機前必須出示起行前三天內獲得的陰性檢測證明。究竟政策將會影響哪些人、覆蓋哪些國家？以下是主要重點：

新措施影響誰？

除兩歲以下幼童、機組人員、聯邦執法人員及服役中的軍人外，命令適用於所有乘坐國際航班入境美國的旅客，包括美國公民。即使乘坐私人飛機或包機入境，旅客也需要出示陰性測試結果。

涵蓋哪些國家？

美國屬地如波多黎各、關島等以外的所有國家，包括墨西哥和加勒比海地區。如果出發地沒有足夠或合格檢測設備，航空公司有權為旅客申請臨時豁免檢測，但目前沒有相關例子。

檢測要求在1月26日才正式生效。但由於上月英國出現變種病毒，當局已要求由英國飛抵美國的所有旅客，必須提供出發前72小時內的病毒檢測陰性證明，才可入境。

需要哪些測試？如何呈交檢測結果？

前往美國的旅客必須在起飛前三天內接受檢測，並攜帶書面或電子證明辦理登機手續。航空公司可以接受核酸檢測（PCR）和抗原快速測試（rapid antigen tests）其中一項檢測，並有權拒絕沒有檢測結果的旅客登機。

航空公司目前沒有一致的檢查相關證明書的方法。美國聯合航空發言人說，目前來自英國的乘客，需要在接受安全檢查前，在登機大樓展示檢測結果，但在其他國家的做法有可能不一樣。美國航空則為旅客提供手機程式「VeriFly」，讓他們上傳測試結果等文件。

如果已接種疫苗如何處理？

即使已接種疫苗，旅客也需要出示陰性檢測證明。

如果曾確診但已經好轉，如何處理？

如果旅客在過去三個月曾確診武漢肺炎，但已經康復及沒有病徵，當局不建議旅客再次進行檢測。旅客只要攜帶曾確診的檢測結果和醫生書面證明，便可以取代陰性結果證明書。

新政策是否代表美國已解除了對大多數來自歐洲、英國和其他國家的旅遊禁令?

不是。事實上，航空公司一直要求美國政府取消旅遊禁令，但有關政措目前仍然生效。除美國公民或永久居民外，來自英國、大部份歐洲國家、巴西、中國和伊朗的旅客，目前仍然被禁止直飛美國。

入境美國後，是否需要再次檢測或隔離？

CDC建議旅客在入境後三至五天內，進行第二次檢測，並留在家中隔離最少7天（如不進行第二次檢測，則建議隔離10天），而單靠測試不能代替保持社交隔離和戴口罩。

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