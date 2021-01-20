美國總統拜登的就職典禮有多名政要出席，不過其中一名出席的前總統克林頓卻被拍到在拜登發表就職演說期間，在座位合上雙眼，看來像是睡着了。網民都嘲諷克林頓的表現，甚至有人笑言他正「做夢想着萊溫斯基」。

74歲的克林頓比拜登還要年輕近4年，他卸任總統後亦出席全數6次總統就職典禮。不過電視畫面可見，克林頓在周三拜登演說期間看來不慎睡着，未知是否因社交距離措施影響，導致他距離講台太遠而分心。克林頓身旁的妻子兼前國務卿希拉莉，以至他身前的前副總統彭斯則未受影響，繼續聆聽拜登演說。

美國多名政要亦祝賀拜登上任，前總統奧巴馬恭賀拜登，形容「這是你的時間」；希拉莉形容，拜登具備同情心、願意聆聽，且從政經驗豐富，是現時局勢不二之選，「我們的國家現在需要關懷別人和具同情心的領袖」，她亦稱對賀錦麗成為副總統感興奮。希拉莉同時表示，對能出席拜登的就職典禮感到欣慰，「我們可以和平移交權力，這是國家的里程碑。這平台在數周前才有恐怖分子企圖停止民主進程」。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，他已聆聽拜登就職演說，期望可共同向前走，修補分歧，但強調一切要以行動證明。他亦指賀錦麗創造歷史，美國人應為此慶祝，促請官員毋忘初心。

多名共和黨參議員亦表示支持拜登，猶他州參議員羅姆尼形容，拜登的演說非常有力，緬因州的科林斯（Susan Collins）亦指，拜登可團結國民，不再把移民視作對手。

美國《紐約郵報》/英國《每日郵報》/美國有線新聞網絡

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