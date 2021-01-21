（北美通訊）美國總統拜登周三宣誓就職後數小時，俄勒岡州波特蘭（Portland）即有過百人示威，隨後演變成暴亂。當地民主黨總部及美國移民與海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）大樓均受到破壞，更有警員一度被包圍，需施放催淚煙驅散示威者。事件發生至今，最少8人被捕，西雅圖和丹佛巿（Denver）同樣出現示威並演變成騷亂。

波特蘭警方表示，拜登完成宣誓後數小時內，巿內民眾便發起多場集會活動，其中在革命廳（Revolution Hall）外，約150人於下午2時聚集，之後遊行到俄勒岡州民主黨總部，對拜登及執法部門進行抗議。

影片顯示，示威民眾高舉標語，寫着「我們不能被管治」、「我們不要拜登 — 我們要復仇！」、「警察殺人」、「法西斯屠殺」等字句。示威者到達民主黨地區總部後，打破玻璃窗，在外牆塗鴉，更一度包圍警員，搶走警員的單車。最終警員施放催淚煙，才能安全離開。

波特蘭的美國移民與海關執法局大樓，周三晚上同樣遭到示威者衝擊。警方表示，他們向大樓投擲石頭和雞蛋，又發現部份人持有胡椒球槍、類似電槍的武器、盾牌和煙花等，聯邦執法部門需出動人群管制軍用物品（crowd-control munitions）驅散人群。現場報道表示，移民與海關執法局大樓外同樣曾施放催淚煙。

波特蘭騷亂一直持續到深夜。警方表示，最終有8人被捕，年齡界乎18至38歲，控以暴動、藏有攻擊性武器、魯莽縱火（reckless burning）等罪名。警方在示威人群中，搜出長棍、大刀等武器。

除了波特蘭，美國其他城巿在拜登宣誓就職當日，也有示威演變成騷亂。其中，西雅圖的反拜登、反移民與海關執法局示威中，有汽車被投擲硬物，建築物遭破壞；在丹佛巿，舉行了反特朗普、反拜登、「黑人命可貴」（Black Lives Matter）等多場示威，並有人焚燒美國國旗。

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