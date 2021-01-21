蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

拜登就職｜波特蘭、西雅圖、丹佛巿示威變騷亂 警方施放催淚煙鎮壓

8小時前
波特蘭示威中，美國移民與海關執法局大樓外一度施放催淚煙。

（北美通訊）美國總統拜登周三宣誓就職後數小時，俄勒岡州波特蘭（Portland）即有過百人示威，隨後演變成暴亂。當地民主黨總部及美國移民與海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）大樓均受到破壞，更有警員一度被包圍，需施放催淚煙驅散示威者。事件發生至今，最少8人被捕，西雅圖和丹佛巿（Denver）同樣出現示威並演變成騷亂。

波特蘭警方表示，拜登完成宣誓後數小時內，巿內民眾便發起多場集會活動，其中在革命廳（Revolution Hall）外，約150人於下午2時聚集，之後遊行到俄勒岡州民主黨總部，對拜登及執法部門進行抗議。

影片顯示，示威民眾高舉標語，寫着「我們不能被管治」、「我們不要拜登 — 我們要復仇！」、「警察殺人」、「法西斯屠殺」等字句。示威者到達民主黨地區總部後，打破玻璃窗，在外牆塗鴉，更一度包圍警員，搶走警員的單車。最終警員施放催淚煙，才能安全離開。

波特蘭的美國移民與海關執法局大樓，周三晚上同樣遭到示威者衝擊。警方表示，他們向大樓投擲石頭和雞蛋，又發現部份人持有胡椒球槍、類似電槍的武器、盾牌和煙花等，聯邦執法部門需出動人群管制軍用物品（crowd-control munitions）驅散人群。現場報道表示，移民與海關執法局大樓外同樣曾施放催淚煙。

波特蘭騷亂一直持續到深夜。警方表示，最終有8人被捕，年齡界乎18至38歲，控以暴動、藏有攻擊性武器、魯莽縱火（reckless burning）等罪名。警方在示威人群中，搜出長棍、大刀等武器。

除了波特蘭，美國其他城巿在拜登宣誓就職當日，也有示威演變成騷亂。其中，西雅圖的反拜登、反移民與海關執法局示威中，有汽車被投擲硬物，建築物遭破壞；在丹佛巿，舉行了反特朗普、反拜登、「黑人命可貴」（Black Lives Matter）等多場示威，並有人焚燒美國國旗。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

拜登俄勒岡州波特蘭民主黨美國移民與海關執法局催淚煙西雅圖丹佛
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner