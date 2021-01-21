（北美通訊）美國《紐約時報》以「中國欠世界一個答案」（The World Deserves Answers From China）為題， 與周三發表社論，促請世界各國向北京發聲，要求中國政府向世衞專家隊伍及世界分享所有已知資料，「我們需要對習近平先生講清楚，把導致9,400萬人染病、200萬人死亡的疾病， 用作政治宣傳，對宣稱對全球有影響力和權力的國家來說，是很危險和不值得尊重的。」

社論指出，疫情禍害全球一整年，世界各國致力找出病毒如何從動物傳到人類身上，這亦是世衞上周派員前往武漢調查的原因，只有這樣，才能阻止下次大流行疫情危害全人類。

社論續指，中國在疫情爆發超過一年後，才批准世衞15名科學家入境調查，但即使所有人的病毒檢測結果呈陰性，但仍有兩人被指抗體檢測呈陽性，滯留新加坡；其餘13名科學家抵達武漢後，也要強制進行多兩星期隔離，反映中國不單不願提供協助，更事事阻撓，不斷拖延調查，連世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦對中國表示非常失望。

該社論又指，中國政府雖然多次公開表示保持開放、透明和負責任的態度，與世衞合作，但事實並非如此。《紐時》批評，中國經常轉移視線，宣稱該國並非疫情源頭，疫情可能多過一個源頭，反過來要求世衞前往西班牙等其他國家調查。社評質疑，中國關心如何維持無過失的神話（myth of infallibility），多於協助尋找疫情源頭。

《紐時》強調，病毒首先在中國境內出現，中國便有最主要責任追蹤源頭，但武漢華南海鮮市場卻一早被清洗乾淨，中國政府亦一直銷毀報告，封鎖訊息。由於世衞與中國的談判空間有限，假如中國繼續不合作和不透明，預料世衞科學家隊伍將一籌莫展，無法取得關鍵數據和研究，繼而也無法阻止病毒在未來再次傳播。

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