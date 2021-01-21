（北美通訊）美國聖母大學（University of Notre Dame）調查指出，去年大選中，只有35%的美籍港人投票給拜登，投票給特朗普的人則有56%，反映他們對這名民主黨總統缺乏信心。另外，過半拜登支持者對他能否有效維護香港的「一國兩制」不予置評。

駐紐約記者：何潤琪

調查由聖母大學國際事務系在大選前兩周進行，透過網上問卷，訪問了近900位在美港人及居港的美國人。負責調查的研究員Maggie Shum指出，特朗普爭取連任期間，吸引了不少美籍港人選民「轉軚」支持，包括搶走了約三分二去屆大選沒有投票、以及50%首投族支持。

在2016年大選投票給民主黨候選人希拉莉的美籍港人，三分一人於今屆大選轉投特朗普。根據美國全國選舉調查，全美只有4%選民有同樣轉向。

另外，美籍港人投票時，也出現「投特朗普不投共和黨」情況。15%投票給特朗普的選民，在國會議席投票給民主黨國會候選人，只有少於3%拜登支持者，把票交給共和黨國會候選人。美籍港人對特朗普的外交政策評價異常正面，甚至比全美整體特朗普支持者更高，但對於他處理武漢肺炎，移民及醫療政策的表現，則不敢苟同。

整體而言，88%受訪者美籍港人認為，美國在保護台灣、香港、新疆及西藏人權狀況，以及中國異見人士上扮演非常重要角色。

有份參與調查、聖母大學政治學系副教授許田波指出，調查反映大部份在美港人，不認同拜登以國際合作對抗中共的方法。她認為，美國單方面與中國「脫勾」並不湊效，歐洲支持亦十分重要。她舉例指，美國取消香港的特殊關稅待遇，不但令香港走下坡，亦間接令中共強推「港版國安法」。除了多邊合作，她相信只有爭取跨黨派支持，才是幫助香港最有效的方法。

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