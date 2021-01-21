美國拜登政府向俄羅斯建議延長《新削減戰略武器條約》（New START）5年，限制美俄兩國的戰略核武數量。

美國一位官員說，拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）打算周四下午向俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov） 傳達建議。延長條約建議顯示拜登有意尋求限武，此舉幾肯定獲俄羅斯和美國盟友歡迎。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周四呼籲美俄先延長條約，之後再擴大其範圍。他強調延長條約非終結，而是進一步加強限武的開端。

《新削減戰略武器條約》是美國前總統奧巴馬與俄羅斯前總統梅德韋杰夫（Dmitry Medvedev）在2010年簽署，把兩國部署的核彈頭上限定於1550枚。條約將於今年2月5日屆滿。

美國前總統特朗普極不滿該條約，認為令美國處於不利地位。美國政府直至去年才與俄羅斯認真談判條約何去何從，而特朗普堅持要中國加入條約，但北京拒絕。

在特朗普任內主導與俄羅斯談判的美國軍備控制特別代表比林斯利亞（Marshall Billingslea）周四在Twitter發文說，拜登若很快便同意延長條約5年，將犯下錯誤。他說：「我希望這不是真，若是，則顯出拜登團隊缺乏談判技巧，只是24小時，便浪費掉我們對俄羅斯的強大優勢。」

美聯社

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