（北美通訊）美國上周拍賣一張《寵物小精靈》英文版遊戲卡樣版卡（prototypes），最終以高達36萬元（美元、下同，約279萬港元）成交。這次拍賣的遊戲卡也是美國兩個月內、第三張以高價成交的《寵物小精靈》遊戲卡。

負責拍賣的遊戲卡交易平台CGC Trading Cards表示，這張水箭龜遊戲卡原型，是美國威世智遊戲公司（Wizards of the Coast）於1998年委託製作的樣本。作為《寵物小精靈》英文版遊戲卡的初型，卡上正面印有水箭龜卡通圖案、名字和遊戲指示，背面則完全空白，預留空間印上《寵物小精靈》商標。

CGC Trading Card指，美國紙牌公司Cartamundi曾製作另一張同款的水箭龜樣版卡，但目前已不知所蹤，估計被拍賣的威世智樣版卡，是現存世上唯一一張。該卡在上周四進行網上拍賣，被匿名人士以36萬元投得。

去年12月，專門拍賣體育紀念品的美國拍賣行Goldin Auctions，拍賣兩張一套的英文版噴火龍遊戲卡樣版卡，最終以36.9萬元成交，反映遊戲卡收藏巿場交投熾熱。

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