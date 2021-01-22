英國武漢肺炎疫情嚴重，但究竟情況嚴重至甚麼程度呢？英國廣播公司記者邁瑞（Clive Myrie）在倫敦皇家醫院（Royal London Hospital）拍攝了10天，訪問了院內醫護人員、患者和家屬。邁瑞訪問了醫院殮房專責處理武肺死者5人小組的其中一人萊希（Hannah Leahy），她接受訪問時忍不住落淚，坦言疫情導致大量患者死亡，每天屍體的流量令她感覺殮房好像變成「行李輸送帶」。

倫敦皇家醫院殮房的五人團隊全是女性，萊希是其中一員。她坦言團隊至今已處理了數百名武漢肺炎死者，當她講述其中可怕情景時，不禁悲從中來落淚，每天處理屍體之多已令她們難以承受，「儘管這是我們的工作，我們每天都要與死者接觸，但我認為這個情況已經造成了傷害」。邁瑞問萊希是否感覺殮房如「行李輸送帶」時，原來任職解剖病理學技術員的她流著淚承認，「確實是，我討厭這樣說，因為我討厭那樣想，但它（殮房）幾乎是」。

第一線人員長期承受痛苦

邁瑞形容萊希情緒爆發正是她「在疫情中全力以赴」的結果，她說︰「當我們拍攝她時，她說不會與家人或朋友談論這些問題，因為沒有圈外人想講及死亡。因此這些情緒和感受便只能埋藏於皇家倫敦醫院的五個女性團隊心中，當一個局外人接近她，並說『你對你必須面對的事情有甚麼感覺？』，她根本未做好準備。」

邁瑞指出，站在第一線的醫護人員長時間面對痛苦、傷害、沮喪，但從未有外界關心他們的感受，這正是她希望在拍攝中展示出來的訊，「許多人可能都知道疫情，但實際上並沒有真正了解或曾想過去了解」。

為應付武肺 醫院無法提供重症監護

除了殮房外，邁瑞亦拍攝了武肺病房的可怕景象，病房共佔據了醫院15層樓中的12層，收容了400名患者。深切治療顧問希利（Marie Healy）正在檢查一名28歲男患者，他使用呼吸機已逾三周，其他家庭成員也在重症監護病房。最後她要致電患者妻子告訴對方，患者未必能支撐下去。她致電後難忍眼淚，形容要通知患者家屬「非常困難」，「公眾想做正確的事，但我不認為他們完全理解問題的嚴重性」。

Barts Health NHS Trust是英國國民保健服務信託基金（NHS Foundation Trust）中最大醫療服務機構，旗下有5間醫院，倫敦皇家醫院是其中之一。而根據官方紀錄，直至本月18日為止，已錄得1357名肺炎患者死亡。去年12月底，醫院管理層向員工發送的一封電郵外洩，電郵中寫道因為醫院接收了200名武肺患者，「我們已無法提供高水平重症監護」。英國重症監護學院亦曾警告許多醫院不堪重負，經過多個月來照顧武肺患者，一些員工已無法支撐下去。

英國《每日郵報》

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