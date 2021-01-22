根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,732萬，全球死亡人數超過208萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,458萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數近41萬。印度確診人數超過1,061萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過869萬，死亡人數超過21.4萬。俄羅斯確診突破361萬宗。英國確診亦已突破355萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

荷蘭周六起實施宵禁 二戰以來首次

荷蘭國會通過首相呂特的宵禁方案，是二戰以來該國首次實施宵禁。措施將於周六開始，宵禁時間由晚上9時到清晨4時半，比原本計劃8時半開始遲了半小時。

英違限聚令罰款增至$8500

英國內政大臣彭黛玲(Priti Patel)警告，違反武肺限聚令的人，罰款將增加至800鎊(約8500港元)。她在記者會上說：「我的訊息很清晰：若你不遵守這些規例，警方會執法。若遇到有人違例，警方現在會更迅速行動，發出罰款單。」

法建議公眾場所戴外科口罩 布口罩保護性不足

法國政府建議居民在公眾地方戴外科口罩，因為布口罩提供的保護力不足。法國目前規定在公眾地方必須戴口罩，但從沒有規定口罩的類型。

若鄰國疫情失控 德不排除封鎖邊界

德國總理默克爾的幕僚長布勞恩（Helge Braun）說，若鄰國無法控制疫情，德國或會關閉與這些國家的邊界。他說，變種病毒令感染人數增加，使疫情無法受控，在此情況下，歐盟各國間實施更為嚴格的入境規定就勢所難免，「既然大家都不希望這樣，那麼重要的是，我們現在必須一起採取行動」。

中國捐50萬劑國藥疫苗予巴基斯坦

巴基斯坦外長說，中國將捐贈50萬劑國藥集團研發的武肺疫苗予巴基斯坦，該國表示感謝。他說，中國保證首批50萬劑疫苗免費，將於1月底運抵巴基斯坦，並答允2月底前再運送另外100萬劑疫苗。巴基斯坦確診已增至超過52萬宗，有逾1.1萬人病亡。在此之前，菲律賓、柬埔寨和緬甸均宣佈獲中國捐贈疫苗。

法新社/路透社/中央社

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