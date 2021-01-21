【新增中方回應】歐洲議會周四以大比數通過決議，譴責中國政府鎮壓香港民主派人士，除呼籲當局釋放因政治因素被捕的抗議者，並籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥。議員又警告歐盟與中國達成中歐投資協定，將喪失在人權方面的信譽。中國駐歐盟使團發言人則回應指，歐洲議會部分議員混淆是非，顛倒黑白，推動通過所謂決議，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈譴責和堅決反對。

夏寶龍、駱惠寧等再成建議制裁對象

歐洲議會發出的新聞稿指出，議會周四以597-17票大比數通過人權相關的決議案，呼籲立即無條件釋放最近在香港被捕的民主反對派代表人士，以及先前根據「港區國安法」以顛覆罪名被拘留的人士。新聞稿特別點出對包括黃之鋒、林朗彥及周庭等人的指控應全部撤銷。此外，歐洲議會還敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國官員，包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥實行針對性制裁。

建議制裁對象還包括：律政司司長鄭若驊、警務署署長鄧炳強、前警務署署長盧偉聰、保安局局長李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主准駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄。

急於達成中歐協定 損歐盟維護人權信譽

議員在布魯塞爾視像會議上通過的決議，對中歐投資協定談判未有用作維護香港高度自治及基本權利和自由的具影響力工具表示遺憾。決議指出：「為急於達成協定而不對香港、新疆和西藏等地發生的嚴重侵犯人權行為採取具體行動，歐盟有損害其作為全球維護人權行動者信譽的風險」。

決議又指出，歐洲議會將仔細審議，並在進行表決時考慮中國的人權狀況。由於協定仍需歐洲議會審議通過，故議員取態十分重要，但鑑於香港當局鎮壓民主派的行動，有關協定的疑慮很快就浮面，預料最早要到今年底才會投票，歐洲議會議員是否批准目前尚未有定論。德國「商務日報」（Handelsblatt）日前報道，香港警方1月初大舉逮捕逾50名民主派人士，歐盟政界普遍感到失望。歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）當時曾表示，香港形勢及中國對人權的持續迫害，對落實投資協定「不是好訊號」，歐洲議會審理時將明確表達看法。

協定由德國主導 冀扭轉中歐投資失衡

由德國主導的《中歐全面投資協定》（China-EU Comprehensive Agreement on Investment）早在2014年已談判，歐盟認為有助糾正布魯塞爾和北京投資者進入對方市場長期以來的失衡問題，經歷多年談判後，中歐雙方上月原則上達成協議，當時中國外交部發言人汪文斌稱，希望協定能夠早日修成正果，為中歐經貿合作提供堅實的制度框架保障，為雙方企業和人民帶來實在的好處。

法新社/中央社/歐洲議會網頁

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