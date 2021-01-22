（北美通訊）「我們一開始、（去年）3月、4月的時候，小孩常常因為（網路）斷線在那邊尖叫 。」疫情爆發初期，校園緊急關閉，對於家中有兩個學童在三藩市山景城（Mountain View）就讀的葉靜雯（Jessica Yeh）來說，種種情景仍然歷歷在目，「學區很好，他們從8月新學年開始，每一個小孩派一部ChromeBook ，小孩都有自己的設備 。」擺脫了兵荒馬亂，克服小孩搶電腦、全家搶寬頻、不懂使用軟件等技術問題，加州的華人家長，似乎已慢慢適應孩子在家學習的情況。

三藩市特約記者：廖敏如

每天在家中，坐在電腦前上課6、7個小時，媽媽Jessica除了擔心孩子的視力，對他們的運動量也有顧慮，「今年中學他們體育堂沒有打分數，只是Pass（合格）或Fail（不合格），所以我兒子到底有沒有做（運動），還是只是打勾，我也不知道。」

Jessica認為，運動可以幫助孩子舒緩情緒，但三藩市灣區疫情再度升級為最嚴重的紫色，她被迫取消為孩子安排的私人網球堂，「我基本上跟我的小孩講得非常清楚就是，健康最重要、運動最重要、準時交功課」。兒子在貝律耶沙（Berryessa）學區就讀8年級的媽媽劉舒玲，想法一致，「長時間坐着，然後又看着電腦，會導致他的近視加深」；為了讓孩子有足夠運動量，劉爸爸想出對策，「我們固定每天出去，走差不多兩、三哩，所以我們每個人都有買一隻（運動手錶），每天都要達到目標」。

校園關閉已接近一年，學童留家上課，有否影響學習進度？劉媽媽表示，「（兒子）成績都保持得跟以前沒有甚麼分別。他的課外活動還是繼續進行，透過遙距教學進行，現在還有上二胡班、鋼琴班跟中文班，他平常上課的時間已經夠多了，就不會再幫他安排其他課程。」

Jessica的大兒子在疫情下升讀中學，入學新生多達300人，「我知道站在學校的立場，很難去辦些甚麼活動， 甚麼新生訓練、新生聯誼這很難。 目前他們就是以班級為單位，一班大概30人，會有一些社交時間，但沒有整間學校的迎新活動。」Jessica說，現在小孩的生日派對都在網上進行，一起玩遊戲，一起喝熱朱古力，「我們也有四、五十個不同主題的Zoom派對，讓家長和小朋友參加，其實還算成功，而且也很考驗大家的創造力。」

劉媽媽認為，孩子透過遊戲與朋友互動，是維持社交關係的方法之一，「我適度讓他們在網路上玩遊戲，然後在玩遊戲當中，跟其他小朋友交流，或他們會共同完成網路上一些遊戲」，不過，她擔心孩子在疫情結束後，更依賴電子產品。劉爸爸則覺得，善用網路能擴大孩子的朋友圈，「他們現在朋友，不是一起去上課的那種朋友，我聽說我兒子有一些（朋友）是在北京的，所以他們現在朋友是全世界都有。」

與公立學校相比，私立學校學費動輒兩、三萬美元，付了高昂學費，卻只可以在家上課。Dai Tran的7年級女兒Hailey，就讀於聖荷西的私立中學Valley Christian Junior High School，「我們擔心費用、安全、孩子如何應對（不能回校），和他們能不能獲得相同的福利。」

Dai指，疫情發生後，校方加強了軟、硬件設備，盡力和家長保持溝通，降低家長疑慮。去年10月，學校開始提供混合教學（hybrid）方式，讓部份學生在指定時間回到校園，其餘時間繼續留在家中上課，「Hailey想要一週去一天（學校），我們就選擇去上核心課程。 」到了11月，可以回校的日數增加到兩天，多出一天可選擇上選修課，如Minecraft、攝影、Year Book之類的專題學習，也可以上體育堂。需要「動手」的課程如自然科學堂，「老師會準備整套的科學實驗材料，我們會去學校拿工具包，學生會獨自使用工具包，一起在網路上做實驗 。」

即使學習資源相對豐富，仍然擔心女兒學習進度的Dai，還是聘請了一位網上補習老師，為女兒輔導學業。課外活動方面，她忍痛放棄女兒已上了多年的舞蹈學校，以避開頻密肢體接觸，換成在戶外進行的高爾夫球運動課程。她希望透過自組社交泡泡（Pod），讓孩子被疫情打亂的生活，慢慢恢復正常。

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