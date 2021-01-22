周三舉行的美國總統就職典禮為了應對可能出現的示威，部署5,000名國民警衞軍到國會，協助國會警方佈防。但典禮過後，國會警方馬上要求國民警衞軍撤出國會，改到馬歇爾司法大樓的停車場甚至戶外休息。事件曝光後惹來兩黨議員批評，國會警方始同意讓國民警衞軍重回國會訪客中心休息。

在就職典禮及較早之前，國民警衞軍獲安排到國會大樓的指定地點，例如參議院辦公大樓咖啡店，在輪班12小時後休息。但就職典禮完結後的周四，所有指定地點被清空，取而代之的休息地點變成了停車場。照片顯示，大批國民警衞軍要席地而睡，或是依在牆邊休息，據報該處沒有互聯網，只有一個充電插座和兩個廁所，卻要5,000人共用，且首都華盛頓近日晚間氣溫低至攝氏4度。

有國民警衞軍成員直言：「坦白說，我們感覺被背叛。」他稱，前一天國會議員還前來與不同部隊的成員握手拍照，以表支持和感謝，但「一切順利完成之後，我們就被視作毫無用處，被放逐到一個停車場的角落」。

事件曝光後，惹來兩黨議員批評。共和黨參議員邁克李（Mike Lee）表示，對安排感到失望，會繼續調查和希望解決這個情況。民主黨籍參議員西內瑪（Kyrsten Sinema）也形容這是令人髮指、可恥和難以置信，是不尊重負責保障國會大樓安全的男女。

國民警衞軍其後發聲明稱，臨時調動部隊休息的位置，是由於國會正在開會，「隨著人流和活動增加，國會警方要求軍隊移離他們的休息區」。民主黨籍參議員達克沃思（Tammy Duckworth）在twitter指，得悉國會警方已向國民警衞軍致歉。

美國政治新聞網站Politico／美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》

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