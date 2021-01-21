美國總統特朗普周四估計美國死於武漢肺炎的人數，下月或會增加至50萬人，顯示這場他稱為硬仗的疫情，形勢嚴峻。

拜登說，接種疫苗計劃「至今仍很失敗」，「情況會繼續變糟，直至好轉為止」。

繼上任首天簽發17項行政命令或備忘錄後，拜登周四再簽署10項對抗武漢肺炎疫情的行政命令，包括規定國際旅客抵達美國時必須隔離，並指示美國當局盡快在州際交通工具上規定民眾必須佩戴口罩。

這10項行政命令的目標，是迅速展開其全國抗疫策略，增加接種疫苗和檢測數量，為重啟學校、商業和鼓勵民眾戴口罩奠定基礎。拜登說：「我們並非一夜之間弄得一團糟，因此逆轉也需要數月時間...對於等待政府作為的國家，讓我在這點上說清楚：幫助正來。」

武漢肺炎抗疫統籌辛茨（Jeff Zients）促請美國人做好本份，「打敗病毒需要全國協力」。

拜登政府官員埋怨特朗普政府在交接期間不合作，令他們工作受阻。他們表示並不完全理解上任政府的疫苗分發策略，不少州份投訴政府一方面要求為更多類人接種，但沒有獲發足夠疫苗。

路透社/美聯社/美國mint

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