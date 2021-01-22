共和黨眾議員支持重返世衞 籲譚德塞須為疫情負責下台

美國總統拜登周三就職當天即宣佈重返世界衞生組織（WHO），眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，同意繼續與世衞往來，但認為美國應循資金援助方面著手，呼籲或迫使世衞秘書長譚德塞為疫情負責下台。

前總統特朗普去年5月宣佈退出世衞，原定今年7月生效。身兼眾院中國工作小組主席的麥考爾（Michael McCaul）周四接受霍士新聞訪問時表示，中共與世衛聯手隱瞞疫情，中國從未依「國際衞生條例」（IHR）規定通報，譚德塞亦不願將疫情定性為國際關注公共衞生緊急事件，「他們必須為此事（疫情）負責，應該要有後果」。

麥考爾同意想贏得比賽，人必須在場上，不可能把球帶回家，然後從內部帶來改變。他認為美國要在聯合國內尤其世衞取得更大影響力，所以他主張美國繼續與世衞來往。

《禁止核武器條約》今正式生效 51國禁生產 擁有 使用核武

由聯合國推動的《禁止核武器條約》（TPNW）周五正式生效，51個締約國同意禁止生產、擁有、部署及使用核武，並力爭完全廢除核武，是首個標明核武屬非人道且違法的國際條約。

聯合國秘書長古特雷斯形容TPNW是「全球邁向無核武化踏出重要一步，並對多邊核裁軍表示強烈支持」。教宗方濟各也為條約打氣，「我極力鼓勵所有國家和人民，要果斷地為建立無核武世界開創條件」。

不過，世上五大核強國美國、俄羅斯、中國、英國、法國全數缺席，其他聲稱擁核或疑似擁核的國家例如印度和北韓等也沒有簽約，連全球唯一受過核轟炸的日本亦未加入，首相菅義偉甚至對以觀察員身分加入有所保留，外界相信東京是顧慮到要依賴美國的「核保護傘」。

全球最大疫苗生產商 印度血清研究所地盤大火釀5死

全球最大的疫苗製造商之一、印度血清研究所的擴建大樓地盤周四發生大火，造成5人死亡。印度總理莫迪在社交媒體發文哀悼。

事發於印度西部城市浦那的一棟施工建築，火勢受控後，救援人員在正在施工的大樓裡發現5具遇難者遺體。印度血清研究所負責生產數百萬劑由英國藥廠阿斯利康和牛津大學共同研製的武漢肺炎疫苗。該公司一名消息人士表示：「（大火）不會影響疫苗生產。」

中央社／中通社/英國《衞報》

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