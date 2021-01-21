美國總統拜登上任首日，即破紀錄簽署17項行政行動及指令，逾半為推翻前朝特朗普政府政策，包括帶領美國重返《巴黎協定》、煞停美國退出世界衞生組織（WHO）；亦有針對武漢肺炎疫情的措施。拜登在社交網站Twitter稱「沒時間可以浪費」，因要化解美國正面對的危機。

拜登前日宣誓就職後數小時，就在白宮橢圓形辦公室揮毫，為17道行政命令、總統備忘並向聯邦部門發出的指令簽字。新政當中，最多關於移民，如暫停興建接壤墨西哥邊境的圍牆、解禁穆斯林人口佔多的國家護照持有人入境等。

統籌抗疫 撤建焦油砂管道

據約翰霍普金斯大學統計，美國武漢肺炎死亡人數，前日超越二戰美軍戰死人數即405,399，因此拜登的施政亦顧及到疫情，叫停特朗普去年展開的退出世衞程序以外，還包括強制聯邦建築物內人士戴口罩並保持社交距離、新設聯邦辦公室統籌全國抗疫工作等。

環保亦是拜登關注的議題，除了重返特朗普2018年宣佈退出的《巴黎協定》，他前日亦撤回興建拱心石XL（Keystone XL）焦油砂管道的總統批准；該管道橫跨美國與加拿大，被指影響生態。拜登亦指示聯邦機構檢討現有政策有否加劇制度造成的種族不平等。

簽署儀式時拜登首度以總統身份與記者對話，他指全部行動都只是「起點」，「我認為我們將要做大膽而重要的事」，更形容「今日的開端前所未見」。

過往只有兩位美國總統在就職當日簽署行政行動，而且兩人都只簽了一項，其中一位是要求廢除「奧巴馬醫保」的特朗普。但拜登面對的是前所未見地嚴峻的疫情、低迷的經濟以及分裂的國家，因此他有意展示效率和手腕，將美國從特朗普時代「撥亂反正」。拜登的幕僚指他未來10日會簽署另外數十項行政行動，其中今日有10項與疫情有關的出台。

向國會提「追夢者」移民案

不過，拜登亦深知某些政策不得不訴諸國會，因此前日亦向國會提交了其移民政策方案，包括讓童年時非法入美的「追夢者」八年內取得公民身份，但共和黨人已開腔批評方案，預示他們將大力反對，方案未必可輕易在民主黨只佔些微優勢的國會參議院通過。

除了施政，拜登前日亦在白宮以視像形式、為數十名獲他委任政職的人員包括幕僚監誓；另為各內閣部門及聯邦機構任命署理首長，在參院通過有關提名前填補空缺，據指署理首長多是資深公務員。

首次以總統身份踏進白宮前，拜登獲車隊接送、巡遊賓夕凡尼亞大道，之後下車走了回白宮的最後一段路，曾任副總統的他形容「感覺好像我在回家」；晚上更參與了取代傳統總統迎新舞會的電視直播音樂會，並在白宮露台觀賞煙花，結束忙碌的一日。

美聯社/路透社