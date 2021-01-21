美國眾議院民主黨人正推動盡快在參議院展開對前總統特朗普的彈劾審訊，眾議院議長佩洛西直言，若要國家和國會繼續前行，必須作全面了斷。共和黨的參議院領袖麥康奈爾則認為最快也要2月才開審。另外，共和黨也有眾議員動議彈劾拜登，但相信有關動議提上眾議院辯論的機會也甚微。

眾議院議長佩洛西最快可在周五把指控特朗普「煽動叛亂」的彈劾案提交參議院，令審訊可於周末或下周展開。佩洛西周四說：「這(審訊)將會很快，我不認為會耗太久，但我們必須動手。」民主黨人認為，當示威者1月6日衝擊國會山莊時，參眾兩院議員都在開會，不少在暴徒拍打會議廳大門時，更要逃避到安全地方，因此他們都是受害人，作為陪審員的參議員毋須聽取證人複述當日情況，所以審訊可快速進行。

佩洛西說，雖然特朗普已離任，而總統拜登又呼籲國家團結，但她不認為特朗普值得獲發「免入獄卡」。她說，「忘記1月6日死在這裏的人、忘記損害我們選舉、民主和羞辱我們憲法的舉動」，只會損害團結。她表示會與挑選擔任彈劾案管理人的9名眾議員商討，研究參議院何時準備好展開審訊。

麥康奈爾冀2月才開審 給予特朗普準備時間

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，他仍與參院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)討論如何進行審訊，但他強調「不要弄錯，必定會有審訊、必定會有表決，決定總統(特朗普)是否有罪」。傳媒Politico引述消息人士報道，麥康奈爾建議給予特朗普兩星期時間準備彈劾審訊。

另一個未知之數是特朗普會否延聘律師代表抗辯。在第一次彈劾審訊時，他有白宮律師團隊為他籌謀，但他離任後，白宮律師不再由他差遣，而他以往法律團隊的成員，已表明不打算參與今次審訊。不過，一位知情人士指出，特朗普已聘請南卡羅萊納州律師鮑爾斯(Butch Bowers)在彈劾審訊中代表他。

共和黨眾議員也對拜登提彈劾 惟通過機會微

與此同時，來自喬治亞州的共和黨眾議員格林（Marjorie Greene）在周四，亦即拜登上任總統後第一日，便已經提出針對拜登的彈劾動議。暫未知格林在動議上提出拜登有何具體過失，足以受到彈劾。但她表示，拜登任職副總統時，任由兒子亨特擔任烏克蘭石油公司董事，是屬於濫權行為。

不過，眾議院由民主黨佔據多數，加上參議院共和黨人去年對此事調查後承認，未發現拜登犯錯的具體證據，因此料格林的動議獲通過，甚至正式提上眾議院辯論的機會也是微乎其微。

美聯社／美國《國會山報》

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