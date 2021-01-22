武漢肺炎疫情令不少準新人的婚禮被迫延期或安排受到影響，英國一對本來在６月結婚的情侶，月初雙雙感染武漢肺炎入院，其後兩人病情惡化，醫護得知兩人的愛情故事後，倉促為他們在醫院安排一個非一般的婚禮，才把男方送往深切治療部。但奇迹就在結婚後發生，男方在愛侶支持下成功戰勝病魔，兩人現正逐步康復。

「如果我們沒有彼此，也沒有給予結婚的機會，我不認為我們現在會在這裏。」31歲的克爾（Elizabeth Kerr）娓娓道來這段疫境愛情，她與36歲的奧布萊恩（Simon O’Brien）本來打算在今年６月結婚，但因疫情受阻，其後兩人更不幸感染武漢肺炎，本月9日被送往南部的米爾頓凱恩斯大學醫院。兩人在救護車時血氧已跌至危險水平，需要用上持續性正壓呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure，CPAP）協助呼吸，情況危急，他們送院後，分別被安排在治療武漢肺炎病人的病房。

克爾告訴醫生他們本來打算在６月結婚，但考慮到兩人情況惡化，護士埃農（Hannah Cannon）怕生死將令兩人錯過結婚機會，於是靈機一觸，問他們會否考慮在醫院結婚。克爾憶述醫護告訴她這可能是最後嫁給奧布萊恩的機會時，仍然猶有餘悸，她緊握丈夫的手臂，淚流滿面的說：「這實在是我永遠不想再聽到的說話了。」

院方為兩人籌備婚禮，但奧布萊恩的狀況持續惡化，醫生決定送他往深切治療部，但醫護稍為拖延一小時，讓他們先倉促舉行婚禮。院方準備了一個蛋糕，埃農在場見證及拍下結婚的過程，「經過團隊合作……我們給他們一個婚禮，不是他們本來想舉行的那種婚禮，但肯定是正面、漂亮、難忘的，令人堅持下去」。

在說出「我願意」之後不久，奧布萊恩就接受麻醉及接上呼吸機。幸好，奧布萊恩之後病情好轉，兩人再被安排到同一間武肺病房逐步恢復，克爾笑說：「我們等了數天才可接吻」。克爾坦言，經過今次的恐怖經歷，讓她認清人生甚麼才是最重要：所愛的人，「這就是一切」，奧布萊恩聽到太太的深情剖白，隔着氧氣罩也要認同說：「絕對是。」

路透社

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