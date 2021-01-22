剛卸任美國總統的特朗普在周三當日沒有出席新總統就職儀式，提早與妻子梅拉尼婭最後一次乘坐空軍一號離開白宮。早在被認為無甚興趣當第一夫人的梅拉尼婭，在當日飛抵佛羅里達州海湖莊園時，未有跟隨丈夫特朗普停低讓在場傳媒拍照，反而是徑自走開，引起網上熱話。

特朗普和妻子梅拉妮亞當日落機時，特朗普先是輕扶梅拉妮亞的腰，接著他看到在場傳媒等候，於是轉身向大家揮手。這時在他身旁的梅拉妮亞未有停下腳步，只是稍稍望了一眼便轉過頭去，木無表情地直接走開。

網民熱議 翻炒提離婚之說

這一幕在網上引起網民熱烈討論。有網友似乎仍未忘記英美傳媒之前宣稱特朗普會離婚，於是發帖譏諷：「她受夠特朗普了」、「她討厭自己的人生，討厭特朗普」、「她趕著去見離婚律師」。有網友則嘗試以其他角度觀察，「是特朗普推開她！」、「梅拉尼婭有很多話想說。有一天她就會如開籠雀般。以後也不會再有一個比她更美麗的第一夫人了」。

過去曾經有傳媒拍到，梅拉尼婭在公開場合揮開特朗普的手，去年有報道引述消息人士爆料，指梅拉尼婭等特朗普缷任便會提出離婚。前助理紐曼（Omarosa Manigault Newman）曾指這對結婚15年的夫婦已經完了，「梅拉尼婭數算着一分一秒，就等他卸任，她就可以離婚。如果梅拉尼婭企圖作出終極羞辱、在他在任時離開，他會找方法懲罰她的。」有人向博彩公司落注賭他們最快2021年就會離婚。

據悉二人有隔閡 但滿意相處之道

特朗普在2016年當選後，曾有報道指稱梅拉尼婭一度潸然淚下，因為她從沒預期丈夫會勝選。她又沒有隨特朗普搬入白宮，反而留在紐約，據稱是為照顧兒子巴倫，等他學期告一段落才搬入白宮。前助理沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）指，梅拉尼婭是與特朗普討價還價，修訂婚後協議，要讓兒子討得好處分到身家，又指二人住在白宮也分房而睡，只是一段「交易婚姻」。不過，沃爾科夫認為︰「他們不會離婚。老實說，他們天生一對。」

《她的交易藝術︰梅拉尼婭不為人知的故事》一書作者喬丹（Mary Jordan）則稱︰「根據與他們夫婦經常見面的人說，她沒有迹象想離開他，她很滿意他們的相處。他們之間是有隔閡，聚少離多，但不管他們是甚麼關係，都行之有效。」

英國《每日郵報》／台灣《蘋果日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！