拜登正式成為新一任美國總統，他早於競選階段已繪畫出宏大的目標，上任首天已簽署17項行政命令或備忘錄，圍繞處理武漢肺炎疫情、氣候問題等，履行他的競選承諾。然而，美聯社分析認為，他在實際推行這些計劃時勢將遇上不同阻礙，最終也不得不作出妥協。

立下多個短期目標

拜登最主力催谷的計劃是1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的疫下紓困方案，內容包括在他上任的頭100天內替美國人施打1億劑疫苗，加快遏止疫情，以及向全民派1,400美元（約10,920港元），刺激受疫情嚴重打擊的經濟。他立即推翻特朗普任內的多項決定或現行政策，包括重新加入應付氣候變化問題的《巴黎協定》以及世界衞生組織，還會要求美國人佩戴口罩100天和對購買槍械人士進行更嚴謹的背景審查等等。

行政命令或遭最高法院阻撓

美聯社指，拜登要在短期內實現上述一系列目標，有兩種方法達成。其一是，用綜合法案將多個不同計劃納入其中，例如拜登提出將美國全國的最低工資上調至時薪15美元（約117港元）就列入紓困方案當中，令國會議員希望推行一些救援措施時，也要一併接受這些不受僱主歡迎、具爭議的方案。

不過，紓困方案需要獲得參議院通過才能正式推行，惟其本身可能會引起激烈辯論之餘，參議院又要審議特朗普彈劾案，時間上面臨龐大壓力，或令其方案未能迅速通過。

目前拜登以行政命令急推部分政策，雖然特朗普任內也不時使用這方法推出政策。不過，最高法院有權推翻行政命令，目前9席大法官有6人屬於保守派，雖然美國史上出現這種情況相當罕有，惟一旦拜登推出爭議性措施，難免要承受風險。

拜登勝出不代表民意左傾

美聯社強調，拜登之所以能夠勝出總統大選，是因為部份有選民純粹是為了反對特朗普而投給他，並不是對於拜登「雄心壯志」的政策感到興奮，故此其勝利絕不反映美國民意已經左傾。

共和黨策略師麥克科維克（Matt Mackowiak）認為，共和黨人在拜登上任初期，或會支持他的疫下紓困方案，但如果拜登甫執政就推出大量左傾行政命令，很可能會立即引來反對。他直言：「你不能一方面獲兩黨支持，另一方面又全面左傾，同時希望共和黨不會注意到。」

奧巴馬擔任總統時，對於氣候變化、人權和移民有一定願景，但他任內都未能通過有關議題的重要法案，拜登的顧問也承認將面對艱苦的戰鬥，一些民主黨人也認為拜登立下很高期望是正確，但也要意識到未來必須妥協。

拜登仍手握一定優勢

拜登要在上任之初就順利推行一系列措施，無疑是相當困難，但他仍有一定優勢，包括早前民主黨成功取得喬治亞州兩席參議員，令該黨在參眾兩院的議席都過半數，加上佔領國會事件也有可能令拜登獲得更多「和理非」的保守派美國人支持。

全國民主黨培訓委員會（National Democratic Training Committee）創辦人迪特里希（Kelly Dietrich）認為，特朗普煽動出來的分裂為拜登帶來良機，可以無視保守派的批評立即推動政策，亦無需要理會那些對前景悲觀的論調，她直言：「用行動來擊敗他們，不會有管治團隊在完成後說『我們在頭100天做得太多了』。」

美聯社

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